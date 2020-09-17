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17 вересня 2020, четвер, 14:21 7
Європа 2020-09-17T15:00:02+03:00
Українські Новини
Європарламент висунув опозицію Білорусі на премію Сахарова

Європарламент висунув опозицію Білорусі на премію Сахарова

Валерия Драгомирова
Білорусь, Європарламент, Опозиція, Премія Сахарова, протести в Білорусі
Опозиційні протести в Білорусі. Фото: Наша Ніва
Опозиційні протести в Білорусі. Фото: Наша Ніва

Білоруська опозиція з високою ймовірністю отримає премію Сахарова, яку вручає Європейський парламент.

Про це в соцмережі Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Уже "підтверджено": білоруська опозиція в цьому році виграє премію Сахарова з підтримкою 3 основних політичних груп (Європарламенту)", - повідомив кореспондент.



Як повідомляли Українські Новини, в 2018 році премію Сахарова отримав Олег Сенцов, який на той момент перебував у російській в'язниці. Премію імені Сахарова вручають за значний внесок у боротьбу за права людини.

Також Лукашенко заявив, що Україна готує знищення Білорусі.

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