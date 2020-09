Європарламент висунув опозицію Білорусі на премію Сахарова

Про це в соцмережі Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Уже "підтверджено": білоруська опозиція в цьому році виграє премію Сахарова з підтримкою 3 основних політичних груп (Європарламенту)", - повідомив кореспондент.

now "confirmed": the #Belarus opposition will win the #SakharovPrize this year with 3 major political groups backing the nomination https://t.co/WL44uEF6H8