Європарламент висунув опозицію Білорусі на премію Сахарова

Опозиційні протести в Білорусі. Фото: Наша Ніва

Опозиційні протести в Білорусі. Фото: Наша Ніва

Білоруська опозиція з високою ймовірністю отримає премію Сахарова, яку вручає Європейський парламент.

Про це в соцмережі Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Уже "підтверджено": білоруська опозиція в цьому році виграє премію Сахарова з підтримкою 3 основних політичних груп (Європарламенту)", - повідомив кореспондент.





now "confirmed": the #Belarus opposition will win the #SakharovPrize this year with 3 major political groups backing the nomination https://t.co/WL44uEF6H8 — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 17, 2020



Як повідомляли Українські Новини, в 2018 році премію Сахарова отримав Олег Сенцов, який на той момент перебував у російській в'язниці. Премію імені Сахарова вручають за значний внесок у боротьбу за права людини.



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