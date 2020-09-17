Європарламент висунув опозицію Білорусі на премію Сахарова

Білоруська опозиція з високою ймовірністю отримає премію Сахарова, яку вручає Європейський парламент. Про це в соцмережі Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк. "Уже "підтверджено": білоруська опозиція в цьому році виграє премію Сахарова з підтримкою 3 основних політичних груп (Європарламенту)", - повідомив кореспондент. now "confirmed": the #Belarus opposition will win the #SakharovPrize this year with 3 major political groups backing the nomination https:\/\/t.co\/WL44uEF6H8 — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) September 17, 2020 Як повідомляли Українські Новини, в 2018 році премію Сахарова отримав Олег Сенцов, який на той момент перебував у російській в'язниці. Премію імені Сахарова вручають за значний внесок у боротьбу за права людини.Також Лукашенко заявив, що Україна готує знищення Білорусі.