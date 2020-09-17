Міністру охорони навколишнього середовища Абрамовському за серпень нарахували 53,4 тис. гривень

Заробітна плата міністра захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Романа Абрамовського за серпень становила 53,4 тис. гривень, його заступників - від 49,3 тис. до 53,4 тис.гривень, державного секретаря міністерства - 53,4 тис. гривень. Про це сказано у відповіді міністерства на запит Українських Новин. Посадовий оклад Абрамовського, згідно обмеження за розміром зарплати чиновників, встановленому законом "Про державний бюджет України на 2020 рік", становив 47 230 гривень, 6 160 гривень - донарахована зарплата за липень. Сума коштів, нарахованих міністру в серпні, становила 53 390 гривень. Фактична сума коштів, отримана міністром після утримання податків та зборів, становила 42 979 гривень.Зарплата першого заступника міністра Богдана Боруховського становила 53 390 гривень, заступників Михайла Хорева - 53 390 гривень, Романа Шахматенко - 53 390 гривень, Олександра Краснолуцького - 49 283 гривні, Ірини Ставчук - 53 390 гривень, Руслана Стрільця - 53 390 гривень, держсекретаря Євдокії Яровий - 53 390 гривень. Як повідомляли Українськi Новини, 19 червня Верховна Рада призначила заступника міністра енергетики та навколишнього середовища Романа Абрамовського на посаду міністра охорони навколишнього середовища і природних ресурсів. Крім того, за серпень у Немчінова із зарплати вирахували майже 8 тисяч гривень.