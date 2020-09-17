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  • Міністру охорони навколишнього середовища Абрамовському за серпень нарахували 53,4 тис. гривень
17 вересня 2020, четвер, 08:37 8
Кабмін 2020-09-17T09:30:02+03:00
Українські Новини
Міністру охорони навколишнього середовища Абрамовському за серпень нарахували 53,4 тис. гривень

Міністру охорони навколишнього середовища Абрамовському за серпень нарахували 53,4 тис. гривень

Валерия Драгомирова
Зарплата, зарплати чиновників, Міністр захисту навколишнього середовища, Роман Абрамовський
Роман Абрамовський. Фото Міненерго
Роман Абрамовський. Фото Міненерго

Заробітна плата міністра захисту навколишнього середовища і природних ресурсів Романа Абрамовського за серпень становила 53,4 тис. гривень, його заступників - від 49,3 тис. до 53,4 тис.гривень, державного секретаря міністерства - 53,4 тис. гривень.

Про це сказано у відповіді міністерства на запит Українських Новин.

Посадовий оклад Абрамовського, згідно обмеження за розміром зарплати чиновників, встановленому законом "Про державний бюджет України на 2020 рік", становив 47 230 гривень, 6 160 гривень - донарахована зарплата за липень.

Сума коштів, нарахованих міністру в серпні, становила 53 390 гривень.
Фактична сума коштів, отримана міністром після утримання податків та зборів, становила 42 979 гривень.

Зарплата першого заступника міністра Богдана Боруховського становила 53 390 гривень, заступників Михайла Хорева - 53 390 гривень, Романа Шахматенко - 53 390 гривень, Олександра Краснолуцького - 49 283 гривні, Ірини Ставчук - 53 390 гривень, Руслана Стрільця - 53 390 гривень, держсекретаря Євдокії Яровий - 53 390 гривень.

Як повідомляли Українськi Новини, 19 червня Верховна Рада призначила заступника міністра енергетики та навколишнього середовища Романа Абрамовського на посаду міністра охорони навколишнього середовища і природних ресурсів.

Крім того, за серпень у Немчінова із зарплати вирахували майже 8 тисяч гривень

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