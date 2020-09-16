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16 вересня 2020, середа, 15:45 491
Політика 2020-09-16T16:15:02+03:00
Українські Новини
Деркач подав до суду на бездіяльність українського МЗС

Деркач подав до суду на бездіяльність українського МЗС

Валерия Драгомирова
Андрій Деркач. Фото: Вікіпедія
Андрій Деркач. Фото: Вікіпедія

Народний депутат Андрій Деркач звернувся до суду з позовною заявою, вимагаючи визнати протиправною бездіяльність Міністерства закордонних справ України. Про це він заявив на прес-конференції в "Інтерфакс-Україна", присвяченій новим фактам викриття міжнародної корупції і зовнішнього управління Україною.

"Сьогодні я звертаюся з позовною заявою до суду з вимогою визнати протиправною бездіяльність Міністерства закордонних справ та вимагаю зобов’язати МЗС внести офіційну заяву (ноту) про неприпустимість втручання окремих осіб посольства США у внутрішні справи України", – заявив Деркач.

За словами нардепа, ним були виявлені факти зовнішнього управління Україною, порушення окремими посадовими особами посольства США державного суверенітету України, розкриття фактів таємниці досудового розслідування посольству США та керування діями незалежного державного правоохоронного органу – НАБУ, систематичне незаконне втручання у діяльність Генерального прокурора України та Офісу генерального прокурора посадовцями посольства США.

"Все це є порушенням міжнародних законів та супроводжується постійними скандалами", – зазначив Деркач.

Як повідомлялося раніше, Андрій Деркач на своїй прес-конференції оприлюднив лист директора департаменту з правоохоронних питань посольства США Стефані Холмс Генеральному прокурору Ірині Венедиктовій, в якому вона надавала список експертів, які увійдуть до кадрових комісій з відбору українських прокурорів.

Також Деркач вже звертався до правоохоронних органів за фактом розкрадання коштів міжнародної технічної допомоги та втручання у діяльність працівника правоохоронного органу. На даний момент вже є рішення суду, яким зобов'язують Офіс Генерального прокурора України внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати провадження.

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