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16 вересня 2020, середа, 13:30 7
Суспільство 2020-09-16T14:50:32+03:00
Українські Новини
У Київській області за добу заразилися коронавірусом ще вісім дітей

У Київській області за добу заразилися коронавірусом ще вісім дітей

Анна Рудык
Київська область, Коронавірус, Пандемія коронавірусу, Коронавірус у Київській області
Коронавірус. Фото: Depositphotos
Коронавірус. Фото: Depositphotos

Кількість хворих на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Київській області 15 вересня порівняно з попередньою добою збільшилася на 128 осіб до 7 207, померлих - на 4 до 142, тоді як смертність від коронавірусу значно зросла.

Про це йдеться в повідомленні Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 16 вересня 2020 року на 10:00 офіційно підтверджено 7 207 випадків захворювання на коронавірус. В тому числі у 591 дитини і у 882 медичних працівників", - сказано в ньому.

За добу підтверджено 128 нових випадків коронавірусної хвороби, в тому числі у 8 дітей від 8 місяців до 17 років і 120 дорослих.

З них 11 хворих госпіталізовано і перебувають на стаціонарному лікуванні, інші 117 осіб перебувають на амбулаторному лікуванні (під наглядом).

За весь період епідемії з загальної кількості підтверджених випадків COVID-19 госпіталізовано і перебувають (перебували) на стаціонарному лікуванні 1 053 хворих, на амбулаторному лікуванні (під наглядом) - 6 154 особи.

Одужало всього 4 806 осіб, з них 405 дітей у віці від 1 міс. до 17 років.

За звітні добу виписано 82 особи, з них 4 дитини.

Всього за період епідемії в Київській області померло 142 хворих з підтвердженим COVID-19.

За добу надійшло повідомлення про 4 летальні випадки з підтвердженим COVID-19.

Як повідомляли Українськi Новини, за день в Києві ще 24 класи перевели на "дистанційку"  через коронавірус.

Також Україна перебуває на карантині 189-й день.

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