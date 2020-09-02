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  • Держкомпенсація страхового платежу є єдиним способом підтримати аграріїв у посуху, – Слободяник
02 вересня 2020, середа, 15:29 143
Економіка 2020-09-02T16:45:02+03:00
Українські Новини
Держкомпенсація страхового платежу є єдиним способом підтримати аграріїв у посуху, – Слободяник

Держкомпенсація страхового платежу є єдиним способом підтримати аграріїв у посуху, – Слободяник

Сергій Паламаренко
Аграрії, Всеукраїнський конгрес фермерів, Іван Слободяник, Страховий платіж, Держкомпенсація, Агрострахування
Іван Слободяник. Фото: farmers.org.ua
Іван Слободяник. Фото: farmers.org.ua

В Україні аграрії вимагають ввести державну компенсацію страхового платежу.

Про це повідомило інформаційне агентство Agronews.ua, посилаючись на прес-службу Всеукраїнського конгресу фермерів.

Компенсація страхового платежу - поширена практика в країнах Європейського Союзу. За цією нормою, страхуючи урожай, агровиробник робить платіж страховій компанії, а потім йому повертають від 30% до 80% цього платежу.

"Єдиний механізм, яким намагаються вирішити нинішню ситуацію з посухою - кошти з резервного фонду. Правда досі нічого не виплачено... А з коштів на держпідтримку аграріїв надати компенсацію неможливо юридично. Тому компенсація страхового платежу - єдиний вихід", - зазначив голова Всеукраїнського конгресу фермерів Іван Слободяник.

Він також додав, що компенсація повинна стосуватися не лише рослинництва в зв'язку з посухою, а й тваринництва - на випадок виникнення африканської чуми свиней (АЧС) та інших можливих проблем.

Крім аграріїв, введення компенсації страхового платежу позитивно відобразиться й на ринку страхування, оскільки стимулюватиме створення нових робочих місць. Однак якщо агрострахування не буде врегульовано законодавчо, державі це буде коштувати набагато дорожче.

"Найближчим часом плануємо зустріч з профільним комітетом Ради, де будемо робити акцент на впровадженні компенсації страхового платежу. Адже мова йде не просто про втрату ринків збуту сільгосппродукції, а й про продовольчу безпеку країни в цілому", - резюмував Іван Слободяник.

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