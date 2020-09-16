"Динамо" - клуби з Нідерландів: кияни лідирують в протистоянні з футболістами з країни тюльпанів і вітряків

Перемігши в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів УЄФА нідерландський "АЗ" (Алкмаар) з рахунком 2:0, футболісти київського "Динамо" вийшли в раунд плей-офф.

Це був 10-й єврокубковий домашній матч "Динамо" проти команд з Нідерландів, повідомляє офіційний портал столичного клубу.

Вчорашня перемога закріпила значну перевагу "біло-синіх" над представниками Нідерландів в домашніх матчах. Це шоста перемога киян при одній поразці і трьох нічиїх на своєму полі.

Також зазначимо, що "Динамо" продовжило свою переможну серію проти АЗ - це третя перемога киян в трьох матчах проти алкмаарців (різниця м'ячів 6:1).

Як інформували Українські Новини, на стадії плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА киянам протистоятимуть гравці бельгійського "Гента".

Перший матч відбудеться 22 вересня в Бельгії, а матч-відповідь 29 вересня в Києві. Час початку матчу поки не визначено.

За "Гент" грають три українця - Ігор Пластун, Роман Яремчук і Роман Безус. Переможець пари вийде в групу ЛЧ.

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