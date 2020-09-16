У раунді плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА футболісти київського "Динамо" зіграють з бельгійським "Гентом"

Після перемоги в грі з нідерландським АЗ з рахунком 2:0, футболісти київського "Динамо" вийшли в раунд плей-офф Ліги чемпіонів УЄФА. На цій стадії відбіркових ігор киянам протистоятимуть гравці бельгійського "Гента". Про це стало відомо після перемоги бельгійської команди над австрійським "Рапідом" з рахунком 2-1.

Перший матч відбудеться 22 вересня в Бельгії, а матч-відповідь 29 вересня в Києві. Час початку матчу поки не визначено.

За "Гент" грають три українця - Ігор Пластун, Роман Яремчук і Роман Безус. Переможець пари вийде в групу ЛЧ.

Перемога київського "Динамо" в третьому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів дозволила Україні трохи поліпшити становище в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Україна залишилася на колишній 12-й позиції, однак тепер відставання від Туреччини, що йде на 11-му місці, становить лише 0,5 бала.

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