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16 вересня 2020, середа, 09:00 17
Суспільство 2020-09-16T10:45:02+03:00
Українські Новини
Заступник голови Меджлісу Джеляль отримав орден "За заслуги" III ступеня

Заступник голови Меджлісу Джеляль отримав орден "За заслуги" III ступеня

Анна Рудык
за заслуги, Меджліс, Наріман Джелялов
Наріману Джелялову вручили орден
Наріману Джелялову вручили орден "За заслуги" третього степеню. Фото: Офіс президента

Заступнику голови Меджлісу Наріману Джелялову перший заступник керівника Офісу президента Сергій Трофимов вручив орден "За заслуги" III ступеня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу президента, передають Українські Новини.

"Наріман Джеляль був нагороджений указом президента №335 з нагоди Дня незалежності, однак у той час він перебував на території окупованого Криму і тільки зараз зміг отримати заслужену нагороду. Під час зустрічі заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу розповів про ситуацію із забезпечення кримчан водою, а також про порушення прав людини на окупованій території", - йдеться в ньому.

На врученні також був присутній постійний представник президента в АР Крим Антон Кориневич.

Разом з Трофімовим вони побажали Джелялова подальших перемог і високих нагород і домовилися зустрітися у вільному українському Криму.

Як повідомляли Українськi Новини, Зеленський нагородив екс-главу парламенту Норвегії і консула Угорщини орденом Ярослава Мудрого.

Раніше Зеленський нагородив хореографа Чапкіса орденом Ярослава Мудрого.

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