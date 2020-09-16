Заступник голови Меджлісу Джеляль отримав орден "За заслуги" III ступеня

Заступнику голови Меджлісу Наріману Джелялову п ерший заступник керівника Офісу президента Сергій Трофимов вручив орден "За заслуги" III ступеня.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Офісу президента, передають Українські Новини.

"Наріман Джеляль був нагороджений указом президента №335 з нагоди Дня незалежності, однак у той час він перебував на території окупованого Криму і тільки зараз зміг отримати заслужену нагороду. Під час зустрічі заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу розповів про ситуацію із забезпечення кримчан водою, а також про порушення прав людини на окупованій території", - йдеться в ньому.

На врученні також був присутній постійний представник президента в АР Крим Антон Кориневич.

Разом з Трофімовим вони побажали Джелялова подальших перемог і високих нагород і домовилися зустрітися у вільному українському Криму.

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