Перепідпорядкування «Укргідроенерго» Кабміну погіршить стан компанії, — звернення нардепів до Шмигаля

Члени комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунального господарства та інші парламентарі направили прем'єр-міністру Денису Шмигаль і в.о. міністра енергетики Ользі Буславець депутатське звернення з проханням надати інформацію про причини та мету перепідпорядкування «Укргідроенерго» Кабінету Міністрів.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав народний депутат Юрій Камельчук (фракція «Слуга Народу»), передають Українські Новини.

У зверненні депутати зазначають, що на виїзному засіданні комітету Ради з енергетики 9 вересня генеральний директор «Укргідроенерго» Ігор Сирота представив результати роботи компанії, перспективні проєкти і стратегію розвитку щодо забезпечення енергосистеми України регулюючими потужностями.

На підставі цих презентацій і аналізу роботи «Укргідроенерго» в цілому, депутати вважають, що її можна назвати зразковою державною компанією, яка грає ключову роль в забезпеченні стабільної роботи енергетичної системи України. При цьому компанія не тільки регулярно оновлює і збільшує свої потужності, а й демонструє фінансову стабільність, виплачуючи дивіденди до державного бюджету.

Парламентарі звернули увагу прем'єр-міністра на той факт, що під керівництвом Ігоря Сироти «Укргідроенерго» змогла збільшити чистий прибуток в 4 рази, балансову вартість активів в 2,7 раз, доходи від реалізації електроенергії майже в 4 рази, а сума дивідендів до держбюджету за останні 7 років збільшилася в 9,4 рази.

У «Укргідроенерго» змогли налагодити ефективну взаємодію з міжнародними фінансовими організаціями та залучити дешеві довгострокові кредити на реалізацію інфраструктурних проектів у регіонах України.

Депутатів здивувала пропозиція перепідпорядкувати «Укргідроенерго» Кабінету Міністрів, так як, на їх думку, «такі зміни призведуть до погіршення показників роботи компанії, створить проблеми з залученням кредитів МФО, аж до вимоги їх дострокового погашення».

Народні обранці попросили уряд утриматися від таких дій. Вони попросили прем'єр-міністра України Дениса Шмигаль і в.о. міністра енергетики Ольгу Буславец проінформувати їх про причини і мету, а також про можливі наслідки перепідпорядкування «Укргідроенерго».

Як повідомляли Українські Новини, народний депутат Ольга Василевська-Смаглюк вважає, що бажання Кабінету Міністрів перепідпорядкувати державну енергогенеруючу компанію «Укргідроенерго» може бути в інтересах олігарха Ріната Ахметова.

Вікторія Гриб вважає "Укргідроенгерго" одним з небагатьох державних підприємств, керівник якої є дійсно ефективним і професійним.

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