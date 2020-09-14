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14 вересня 2020, понеділок, 18:45 9
Кабмін 2020-09-14T19:45:02+03:00
Українські Новини
Кабмін хоче підпорядкувати собі "Укргідроенерго" на догоду Ахметову, — Василевська-Смаглюк

Кабмін хоче підпорядкувати собі "Укргідроенерго" на догоду Ахметову, — Василевська-Смаглюк

Николай Савенко
Кабмін, Укргідроенерго, Ольга Василевська-Смаглюк
"Укргідроенерго". Фото: energynews.com.ua

Народний депутат Ольга Василевська-Смаглюк вважає, що бажання Кабінету Міністрів перепідпорядкувати державну енергогенеруючу компанію "Укргідроенерго" може бути в інтересах олігарха Ріната Ахметова.

Про це вона сказала Українським Новинам.

"Я думаю, що це ініціатива Шмигаля, кажуть, він цим впритул займається. Ходять розмови, що профільна міністр і міністерство проти, але прем'єр нібито налаштований дуже рішуче. Схоже на те, що зараз вони думають, яким чином це підприємство («Укргідроенерго») перепідпорядкувати собі. Цього не можна робити. Тому що мені здається, що тоді буде конфлікт інтересів між НКРЕ, Кабміном і, власне, споживачами. Для чого це робиться? Як кажуть експерти, цього підприємства дуже сильно не вистачає для того, щоб у головного енергетичного монополіста вийшов замкнутий цикл. Я думаю, що це робиться для того, щоб поставити зручного керівника", - вважає нардеп.

Василевська додала, що "Укргідроенерго" — це єдине прибуткове держпідприємство в генерації і не бачить інших причин для таких ініціатив Кабміну.

"Яка мета? У ДТЕК майже вся енергетика — звичайна і альтернативна — можливо, їм не вистачає гідроенергетики. "Укргідроенерго" — це єдине прибуткове держпідприємство. Мені здається, що все, що робить зараз Шмигаль, це все як я спостерігаю, з того, що ми бачимо, в інтересах однієї енергокомпанії. Навіщо це робити, якщо там є наглядова рада, вони прибуткове підприємство, вони працюють і не було жодних проблем. І тут, раптово, його хочуть передати", — підкреслила парламентар.

Як повідомляли Українські Новини, депутат Верховної Ради, член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб вважає державну енергогенеруючу компанію "Укргідроенгерго" одним з небагатьох державних підприємств, керівник якої є дійсно ефективним і професійним.

Раніше "Укргідроенерго" вжило заходів з ліквідації наслідків паводку на Дністрі.

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