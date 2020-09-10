Керівництво «Укргідроенерго» демонструє чудові показники ефективності, - нардеп Гриб

Депутат Верховної Ради, член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Вікторія Гриб вважає ПрАТ «Укргідроенерго» одним з небагатьох державних підприємств, керівник є дійсно ефективним і професійним.

Про це вона написала на своїй сторінці в Facebook після виїзного засідання енергетичного комітету Ради у Вишгороді на Київській ГЕС, передають Українські Новини.

На цьому засіданні генеральний директор «Укргідроенерго» Ігор Сирота представив депутатам результати роботи «Укргідроенерго»за останні 10 років та 2019 рік, перспективні проєкти і стратегію розвитку компанії з забезпечення регулюючих потужностей енергосистеми.

«Чому це актуально та надважливо? Передусім тому, що це одне з небагатьох державних – підкреслюю – державних підприємств, де керівник справді на своєму місці. Компанія генерує прибутки, а Гендиректор Ігор Сирота демонструє чудові показники ефективності. Сьогодні переконалася в цьому особисто», - зазначила Гриб.

Вона додала, що підтримка реконструкції і розвитку ГЕС і ГАЕС є надзвичайно важливою, як з точки зору екології, так і з точки зору дефіциту регулюючих потужностей в енергосистемі.

«Підтримка гідроенергетики – це дійсно важлива складова енергонезалежності, яку одночасно забезпечують також українські теплові, атомні та сонячні електростанції. Їх гармонійне співіснування в межах затвердженого енергетичного балансу – запорука успіху української енергетики», - підкреслила нардеп.

Комітет підтримав стратегію розвитку ПрАТ «Укргідроенерго» щодо реконструкції наявних ГЕС, ГАЕС та будівництво нових балансуючих потужностей, пропозицію щодо надання державних гарантій на залучення кредитних коштів для реалізації інвестиційних проєктів з будівництва третьої черги Дністровської ГАЕС у складі 5, 6, 7-го гідроагрегатів та Канівської ГАЕС. Для надання цих гарантій мають бути внесенні зміни до державного бюджету на 2020 рік.

Крім того, комітет підтримав звільнення від дивідендів чистого прибутку компанії у розмірі капітальних інвестицій на будівництво і реконструкцію об’єктів гідроенергетики.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини