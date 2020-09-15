Аварія на газопроводі в Чабанах не вплинула на роботу підземних газових сховищ, - "Укртрансгаз"

Оператор газових сховищ компанія "Укртрансгаз" заявляє, що на роботу українських підземних сховищ газу (ПСГ) розгерметизація газопроводу поблизу селища міського типу Чабани Київської області не вплинула.

Про це йдеться в повідомленні "Укртрансгазу", передають Українські Новини.

"Аварія, яка сталася вночі 15 вересня 2020 на магістральному газопроводі КЗУ-1 в Київській області, жодним чином не вплинула на роботу українських підземних газосховищ. Вся система підземних газових сховищ працює в штатному режимі", - йдеться в ньому.

Відзначається, що тривають стабільні закачування газу в ПСГ, а також надання послуг із зберігання газу українськими та іноземними клієнтам.

Як повідомляли Українські Новини, 15 вересня о 00:20 поблизу селища міського типу Чабани сталася розгерметизація магістрального газопроводу, постраждалих немає. Зазначається, що через аварію на магістральному газопроводі поблизу смт Чабани була перекрита подача газу.

Державне підприємство "Оператор газотранспортної системи (ГТС) України" повідомило, що відновлення роботи пошкодженої ділянки магістрального газопроводу поблизу селища міського типу Чабани Київської області займе 2-3 дні.

"Укртрансгаз" оперує 12 підземних сховищ газу сумарною місткістю 30,95 млрд куб. м.

100% ПАТ "Укртрансгаз" належить Національній акціонерній компанії "Нафтогаз України".

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