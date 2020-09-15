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15 вересня 2020, вівторок, 12:07 15
Життя 2020-09-15T14:15:03+03:00
Українські Новини
Від льодовика в Гренландії відколовся айсберг площею 110 квадратних кілометрів

Від льодовика в Гренландії відколовся айсберг площею 110 квадратних кілометрів

Валерия Драгомирова
Арктика, потепління, Льодовики, Гренландія
Льодовик. Фото: pixabay
Льодовик. Фото: pixabay

В Актиці від найбільшого шельфового льодовика 79N, або Nioghalvfjerdsfjorden, на північному сході Гренландії, відколовся великий шматок льоду. Про це пише BBC Україна.

Ділянка, на якій стався розкол, займає близько 110 квадратних кілометрів (для порівняння - Чернігів має площу 79 квадратних кілометрів).

Супутникові знімки показують, що льодовик розпався на безліч дрібних шматків.

Розкол льодовика є ще одним доказом швидких кліматичних змін в Гренландії, кажуть вчені.

"З 1980 року атмосфера в цьому регіоні нагрілася приблизно на 3 градуси. А в 2019 і 2020 роках спостерігалися рекордні річні температури", - розповіла Дженні Тертон, полярна дослідниця з Університету Фрідріха-Олександра в Німеччині.

Льодовик 79N приблизно 80 км в довжину і 20 км в ширину. На передньому краї льодовик 79N роздвоюється, одне з відгалужень повертає на північ, саме ця частина, яку називають льодовик Спальте, відкололася.

Шельфовий льодовик вже танув в 2019 році. Нинішнє тепле літо остаточно його знищило - льодовик Спальте перетворився на флотилію айсбергів.

Якщо уважно подивитися на супутникові знімки, то на поверхні льодовика видно багато талих озер. Це свідчить про підвищення температури повітря.

Знімок із супутника. COPERNICUS DATA / ESA / SENTINEL-2BЗнімок із супутника. COPERNICUS DATA / ESA / SENTINEL-2B

Наявність води на поверхні часто є проблематичною для льодовиків. Якщо вода затікає в щілини, то це буде сприяти більш швидкому розколу крижаного моноліту.

Океанографи також задокументували потепління температури моря, що свідчить про те, що шельфовий льодовик майже точно тане і знизу.

Як повідомляли Українські Новини, минулого року від шельфового льодовика Еймері в Східній Антарктиді відколовся найбільший за останні 50 років айсберг. За своєю площею (1600 квадратних кілометрів) айсберг D28 лише трохи поступається шотландському острову Скай.

Раніше учасники 24-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ) знайшли "загулену" льодовикову печеру в Антарктиді, виявивши, що вона втричі більша, ніж вважалося раніше, має річку і кілька озер.

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