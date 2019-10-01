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01 жовтня 2019, вівторок, 08:48 11
Життя 2019-10-01T09:00:02+03:00
Українські Новини
Від Антарктиди відколовся айсберг вагою 315 млрд тонн

Від Антарктиди відколовся айсберг вагою 315 млрд тонн

Від Антарктиди відколовся айсберг. Скріншот: Instagram/bbcnews
Від Антарктиди відколовся айсберг. Скріншот: Instagram/bbcnews

Від шельфового льодовика Еймері в Східній Антарктиді відколовся найбільший за останні 50 років айсберг. Про це повідомляє "BBC Україна".

За своєю площею (1600 квадратних кілометрів) айсберг D28 лише трохи поступається шотландському острову Скай.

По цьому за айсбергом товщиною близько 210 метрів тепер будуть ретельно стежити, оскільки такий гігантський масив льоду може стати потенційною загрозою океанським судам.

Останній раз від льодовика Еймері настільки великий айсберг откалювався на початку 1960-х. Правда, той айсберг був зовсім гігантським - площею 9000 квадратних кілометрів.

Еймері - третій за величиною льодовий шельф в Антарктиці, його площа - близько 40 тис. кв. км.

"Це захоплююча подія після стількох років спостережень, - розповіла BBC професор Хелен Фрікер з Науково-дослідницького інституту Скріппса (США). - Ми знали, що в підсумку це відбудеться, але щоб ми не дрімали, це сталося не зовсім там, де очікували".

Вчені розраховували, що айсберг відколеться трохи на схід, де розташована частина шельфу під назвою "зуб, що хитається". Вчені припускали, що "зуб, що хитається" відвалиться між 2010 і 2015 роками. Але він як і раніше тримається.

Хелен Фрикер підкреслює, що поява айсберга, який відколовся від льодовика, ніяк не пов'язана з глобальним потеплінням.

Супутникові знімки, які робляться з 1990-х років, показують, що шельфовий льодовик Еймері залишається в стабільному стані, незважаючи на активне танення його поверхні в літні місяці.

"В Антарктиді багато що викликає заклопотаність, але з приводу цього конкретного шельфу підстав для тривоги немає", - говорить професор Фрикер.

Але він здається не таким вже й великим порівняно з айсбергом A68, який відколовся в 2017 році від шельфового льодовика Ларсена, який знаходиться на протилежній стороні Антарктики. Зараз площа айсберга А68 в три рази більша.

Припливи і вітер будуть гнати D28 на захід. Пройде кілька років, перш ніж цей айсберг розвалиться на шматки і повністю розтане.


Як повідомляли Українські Новини, від Гренландії відколовся айсберг розміром з місто.

Раніше до берегів Канади приплив гігантський айсберг.

 

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