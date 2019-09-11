Українські полярники знайшли унікальну льодовикову печеру в Антарктиді

Учасники 24-ї Української антарктичної експедиції (УАЕ), проводи якої відбулися у березні, знайшли "загулену" льодовикову печеру в Антарктиді, виявивши, що вона втричі більша, ніж вважалося раніше, має річку і кілька озер.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці "Національний антарктичний науковий центр" в соціальній мережі Facebook.

"Ще з перших експедицій науковці знайшли на острові Галіндез, де розташована українська станція, льодяну печеру. Вхід до неї був з протилежного від станції берега острова, під вершиною льодовика. Однак виявилося, що кілька років тому цей льодовик зсунувся в океан і вхід завалило. Тому ми вирішили зайнятися пошуками входу до печери. Було кілька невдалих спроб знайти його з боку протоки Пенола. А от в льодовику з боку старої британської бази-музею – будиночка Ворді – нам пощастило: ми віднайшли вхід до "загубленої" печери", – розказав керівник 24-ої УАЕ Ігор Дикий .

Повідомляється, що загальна довжина ходів у печері становить близько 200 метрів, вони розташовані в три поверхи.

Полярники знайшли на нижньому маршруті замерзле озеро, а наприкінці цього ходу – велетенський зал. висота залу становить близько 12 м, що майже дорівнює висоті чотириповерхового будинку, ширина становить близько 8 м та висота - 30 метрів. У цьому залі також виявили два озера та підльодну річку. Науковці відібрали лід та воду для гідрохімічного аналізу та досліджень щодо наявності бактерій і вірусів за їхнім екологічним ДНК. Зразки льоду будуть збережуть для аналізу в лабораторіях України.

Окрім цього, полярник знайшли перо птаха в одній з льодових брил на глибині близько 20 метрів від поверхні. Перо має широке опахало, що свідчить про те, що воно належить не пінгвіну. Науковці мають намір з'ясувати, чиє це перо та скільки йому років.