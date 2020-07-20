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20 липня 2020, понеділок, 14:03 7
Суспільство 2020-07-20T14:30:02+03:00
Українські Новини
Видавці прогнозують закриття 10% видавництв і 20% книжкових магазинів до 2021

Видавці прогнозують закриття 10% видавництв і 20% книжкових магазинів до 2021

Кира Молчанова
Держпідтримка, видавництво, Економічна криза, книгарня, книжковий ринок, книжковий магазин, книговидавництво
Книги. Фото: pixabay
Книги. Фото: pixabay

Генеральний директор одного з найбільших в Україні видавництв "Фоліо" (Харків) Олександр Красовицький прогнозує закриття 10% видавництв і 20% книжкових магазинів до кінця 2020 року.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережі Facebook, передають Українські Новини.

"Думаю, пора подумати про те, з якими результатами книжковий ринок підійде до кінця року. Передбачаю: закриття 20% книжкових магазинів, закриття 10% видавництв (багато хто піде тихо, не прощаючись)", — написав Красовицький.

Також до кінця року він прогнозує падіння сумарного тиражу книг на 60% (без урахування підручників) порівняно з 2019 роком, триразове падіння придбання прав на переклад зарубіжних хітів, падіння обігу книжкової торгівлі на 40%, зменшення кількості виданих найменувань на 35%, середній зростання собівартості книг на 15% при падінні ціни на ті ж 15%.

Красовицький вважає, що причиною скорочення ринку є відмова держави від надання допомоги у період карантину, починаючи з березня цього року.

При цьому він зазначив, що читачі не припинили купувати книги, незважаючи на кризу.

Крім того, за оцінками Красовицького, середній тираж книг впав з 20 тис. до 1,2 тис. примірників за 30 років.

Як повідомляли Українські Новини, "Фоліо" вважає, що після виходу з карантину окремі книжкові магазини можуть закритися, оскільки мають великі борги перед видавництвами.

Видавництво було засноване у 1991 році Олександром Красовицким.

У 2019 році "Фоліо" випустило 512 найменувань книг загальним тиражем 624 768 примірників.

Директор "Українського інституту книги" Олександра Коваль заявила, що бібліотеки потрібно "вичищати від радянського фонду".

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