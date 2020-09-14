Бойовики на Донбасі тричі за день провокували українських військових

В понеділок, 14 вересня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) бойовики три рази порушили режим припинення вогню . Втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"З початку поточної доби, 14 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовані 3 факти порушення домовленостей, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи", - йдеться в ньому.

Порушення режиму припинення вогню з боку незаконних збройних формувань задокументовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Так, два постріли з ручного протитанкового гранатомета зафіксовано поблизу Авдіївки, три черги зі стрілецької зброї і постріл із ручного протитанкового гранатомета - поблизу Мар'їнки.

Вогневі провокації супротивника були неприцільними, тому українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

Ще одне порушення домовленостей, які почали діяти 27 липня, зафіксовано на Приазов'ї.

Так, в районі населеного пункту Піщевик зафіксовано проліт безпілотного летального апарату противника з перетином лінії розмежування.

Наші засоби радіоелектронної боротьби подавили безпілотник противника, що унеможливило його подальше використання.

Як повідомляли Українськi Новини, бойовики два рази порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) 13 вересня, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Раніше спеціальна моніторингова місія ОБСЄ виявила факти порушення бойовиками домовленостей, які стосуються облаштування нових позицій.

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