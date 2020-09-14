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14 вересня 2020, понеділок, 19:38 5
Силові структури 2020-09-14T19:54:21+03:00
Українські Новини
Бойовики на Донбасі тричі за день провокували українських військових

Бойовики на Донбасі тричі за день провокували українських військових

Кира Молчанова
ООС, війна на Донбасі, Режим тиші, зведення ООС
Прапор України на Донбасі. Фото:
Прапор України на Донбасі. Фото: "Донбасс Реалии"

В понеділок, 14 вересня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) бойовики три рази порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військовослужбовців немає.

Про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"З початку поточної доби, 14 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовані 3 факти порушення домовленостей, які були досягнуті в рамках Тристоронньої контактної групи", - йдеться в ньому.

Порушення режиму припинення вогню з боку незаконних збройних формувань задокументовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Так, два постріли з ручного протитанкового гранатомета зафіксовано поблизу Авдіївки, три черги зі стрілецької зброї і постріл із ручного протитанкового гранатомета - поблизу Мар'їнки.

Вогневі провокації супротивника були неприцільними, тому українські військові вогонь у відповідь не відкривали.

Ще одне порушення домовленостей, які почали діяти 27 липня, зафіксовано на Приазов'ї.

Так, в районі населеного пункту Піщевик зафіксовано проліт безпілотного летального апарату противника з перетином лінії розмежування.

Наші засоби радіоелектронної боротьби подавили безпілотник противника, що унеможливило його подальше використання.

Як повідомляли Українськi Новини, бойовики два рази порушили режим припинення вогню в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) 13 вересня, втрат серед українських військовослужбовців немає.

Раніше спеціальна моніторингова місія ОБСЄ виявила факти порушення бойовиками домовленостей, які стосуються облаштування нових позицій.

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