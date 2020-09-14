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14 вересня 2020, понеділок, 18:43 9
Президент 2020-09-14T19:30:02+03:00
Українські Новини
Зеленський затвердив стратегію нацбезпеки

Зеленський затвердив стратегію нацбезпеки

Кира Молчанова
Президент України, Володимир Зеленський, Безпека, Офіс президента
Військовослужбовці ЗСУ. Фото: echokieva.com
Військовослужбовці ЗСУ. Фото: echokieva.com

Президент Володимир Зеленський затвердив стратегію національної безпеки.

Про це сказано в повідомленні на сайті Президента, передають Українські Новини.

"Президент України Володимир Зеленський підписав указ "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року "Про Стратегію національної безпеки України", — сказано в ньому.

Сам документ на сайті не оприлюднений.

Згідно з повідомленням Офісу Президента, основними принципами державної політики у сфері нацбезпеки в стратегії визначені: оборона — розвиток оборонних можливостей для запобігання збройній агресії; стійкість — здатність швидко адаптуватися до змін безпекового середовища; взаємодія — розвиток стратегічних відносин з ключовими іноземними партнерами (США, ЄС, НАТО) і прагматична співпраця з іншими державами і міжнародними організаціями.

"Кінцевою метою реалізації стратегії є утвердження вільної, багатої, безпечної України, в якій панує право, де кожен може реалізувати свої таланти і здібності, де люди дихають чистим повітрям, п'ють чисту воду і з якою зв'яжуть долю їх діти і внуки", — повідомила пресслужба.

Серед пріоритетів національних інтересів визначені відновлення територіальної цілісності, європейська та євроатлантична інтеграція.

Як повідомляли Українськi Новини, в лютому Зеленський ввів в дію рішення РНБО про основні показники державного оборонного замовлення на 2020-2022 роки.

Проект державного бюджету на 2021 рік передбачає скорочення держборгу на 3,4 п.п. до 64,6% ВВП.

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