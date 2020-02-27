Зеленський ввів у дію рішення РНБО про держоборонзамовлення до 2023

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про основні показники державного оборонного замовлення на 2020-2022 років, яке раніше просив відправити на доопрацювання та розкритикував заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос.

Про це йдеться в указі №59 від 27 лютого, передають Українські Новини.

Сам документ частково засекречений.

Кабінетові Міністрів доручено не допускати зменшення затверджених видатків і забезпечити фінансування пріоритетних проектів, у тому числі з розвитку ракетного озброєння.

Також уряду доручено проаналізувати виконання державних контрактів і використання коштів держоборонзамовлення в 2019 році та вжити заходів щодо притягнення до відповідальності посадових осіб, які допустили неналежне виконання затверджених показників.

До 1 червня Кабмін має внести в РНБО стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу.

На розгляд Верховної Ради уряд має внести законопроекти з розробки та виробництва озброєння, військової та спеціальної техніки;

про спрощення ввезення в Україну складових для виробництва продукції оборонного призначення; про залучення іноземних інвестицій у господарські товариства, що мають стратегічне значення для оборони та безпеки держави.

Також в парламент мають бути внесені Кабміном законопроекти про залучення іноземних інвестицій в оборонно-промисловий комплекс, шляхом створення спільних підприємств; про перетворення державних комерційних підприємств оборонно-промислового комплексу в акціонерні товариства та їх приватизації.

Крім того, уряду доручено опрацювати питання змін до Бюджетного кодексу щодо створення Державного цільового фонду розвитку оборонно-промислового комплексу; створення Агентства з розвитку оборонних технологій; створення центрального органу виконавчої влади, відповідального за формування та реалізацію державної військово-промислової політики та функцій з управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі; розроблення стратегії військово-технічного співробітництва.

Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства доручено завершити проведення огляду оборонно-промислового комплексу і до 21 травня представити на розгляд та затвердження РНБО звіт про його результати.

Як повідомляли Українські Новини, у Міноборони заявили про плани закупити новітні ракетні системи "Нептун" в цьому році.

Також в Міноборони заявили, що не збираються повертати партію бракованих бронежилетів для ЗСУ.