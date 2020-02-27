підписатися на розсилку
24.25 24.64
26.35 26.89
˟
27 лютого 2020, четвер, 20:24 7
Президент 2020-02-27T21:00:01+02:00
Українські Новини
Зеленський ввів у дію рішення РНБО про держоборонзамовлення до 2023

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про держоборонзамовлення до 2023

Ярина Вацяк
РНБО, Володимир Зеленський, держоборонзамовлення
Підписання документа. Фото: pixabay.com
Підписання документа. Фото: pixabay.com

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про основні показники державного оборонного замовлення на 2020-2022 років, яке раніше просив відправити на доопрацювання та розкритикував заступник секретаря РНБО Сергій Кривонос.

Про це йдеться в указі №59 від 27 лютого, передають Українські Новини.

Сам документ частково засекречений.

Кабінетові Міністрів доручено не допускати зменшення затверджених видатків і забезпечити фінансування пріоритетних проектів, у тому числі з розвитку ракетного озброєння.

Також уряду доручено проаналізувати виконання державних контрактів і використання коштів держоборонзамовлення в 2019 році та вжити заходів щодо притягнення до відповідальності посадових осіб, які допустили неналежне виконання затверджених показників.

До 1 червня Кабмін має внести в РНБО стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу.

На розгляд Верховної Ради уряд має внести законопроекти з розробки та виробництва озброєння, військової та спеціальної техніки;

про спрощення ввезення в Україну складових для виробництва продукції оборонного призначення; про залучення іноземних інвестицій у господарські товариства, що мають стратегічне значення для оборони та безпеки держави.

Також в парламент мають бути внесені Кабміном законопроекти про залучення іноземних інвестицій в оборонно-промисловий комплекс, шляхом створення спільних підприємств; про перетворення державних комерційних підприємств оборонно-промислового комплексу в акціонерні товариства та їх приватизації.

Крім того, уряду доручено опрацювати питання змін до Бюджетного кодексу щодо створення Державного цільового фонду розвитку оборонно-промислового комплексу; створення Агентства з розвитку оборонних технологій; створення центрального органу виконавчої влади, відповідального за формування та реалізацію державної військово-промислової політики та функцій з управління об'єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі; розроблення стратегії військово-технічного співробітництва.

Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства доручено завершити проведення огляду оборонно-промислового комплексу і до 21 травня представити на розгляд та затвердження РНБО звіт про його результати.

Як повідомляли Українські Новини, у Міноборони заявили про плани закупити новітні ракетні системи "Нептун" в цьому році.

Також в Міноборони заявили, що не збираються повертати партію бракованих бронежилетів для ЗСУ.

Більше новин про: РНБО Володимир Зеленський держоборонзамовлення

У Польщі повідомили про перший випадок захворювання на коронавірус, - ЗМІ
Київ визначив лікарні, куди будуть приймати хворих на коронавірус
Новини
Україну накриють дощі та похолодання: прогноз погоди на 28 лютого 21:00
Екс-посол Ірану у Ватикані та Єгипті помер від коронавіруса 20:28
Зеленський ввів у дію рішення РНБО про держоборонзамовлення до 2023 20:24
Чиновник ДФС, якого затримували за хабар, знову повернувся на посаду, — ЗМІ 20:22
Коронавірус не можна назвати смертельним: прессекретарка Зеленського розповіла, як від нього захиститися 19:50
більше новин
Події в Жмеринці. Фото: ndrugua.org
У Жмеринці "тітушки" міського голови Світлака жорстоко побили активістів, – Нацдружини 18:42
У 179 окрузі Юлія Світлична випереджає кандидата від "Слуги народу" у понад 5 разів, – соцопитування Рейтингу 11:26
Люди Коломойського заблокували офіс "Центренерго" і не пускають нове керівництво, - ЗМІ 18:50
Зоряна Скалецька Фото: МОЗ
ВООЗ передала реагенти для коронавірусу, вистачить для перевірки 900 людей, - Скалецька 10:53 Відео
Мулитик. Скріншот: YouTube/Моз України
У МОЗ показали українцям мультики, як не заразитися коронавірусом 10:59
більше новин
Люди Коломойського заблокували офіс "Центренерго" і не пускають нове керівництво, - ЗМІ 18:50
В Італії за добу захворіло майже сто осіб: дані коронавірусу в світі на 26 лютого 09:10 Доповнено
Коронавірус поширюється світом: де виявили нові випадки 11:29 Інфографіка
В Італії українка захворіла на коронавірус Covid-19, - ЗМІ 08:18
Коронавірус зафіксували в Грузії: інфікований подорожував Іраном 22:14
більше новин
Про евакуацію українців через коронавірус в Італії поки не йдеться, - МЗС
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok