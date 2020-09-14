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14 вересня 2020, понеділок, 18:30 9
Політика 2020-09-14T20:00:03+03:00
Українські Новини
Запрацював єдиний інформаційний портал для українців, які збираються за кордон

Запрацював єдиний інформаційний портал для українців, які збираються за кордон

Константин Долгий
Туризм, Пандемія, Коронавірус
Туристка в аеропорту. Фото: pixabay.com
Туристка в аеропорту. Фото: pixabay.com

У понеділок, 14 вересня, в Україні був офіційно запущений у роботу інформаційний портал VISIT Ukraine.Today, який, за задумом розробників, допоможе українцям подорожувати за кордон безпечно і усвідомлено. Про це передають Українські Новини.

Уже зараз портал містить інформацію щодо 195 країн світу, а саме:

  • режим тимчасово в'їзду — дозволений, заборонений або з особливими обмеженнями;
  • режим транзитного перетину — умови, строки;
  • особливості по країнах — інформацію, яку важливо знати перед тим, як перетнути кордон (правила проходження, необхідність проходження ПЛР-тестування і самоізоляції);
  • візова політика країни до громадян України;
  • контакти посольств, консульств та інших представництв України.

Крім того, на сайті кожен охочий може оформити страховий поліс для виїзду за кордон, який в змозі покрити будь-які страхові випадки за кордоном. Мова також йде про коронавірусну інфекцію COVID-19.

Зазначається, що вся інформація, опублікована на порталі, взята виключно з офіційних джерел і постійно оновлюється.

Розробником і ідеологом створення порталу стала Всеукраїнська організація VISIT Ukraine, а підтримку в процесі створення надали Державне агентство розвитку туризму, Державна прикордонна служба України, Міністерство інфраструктури, Міністерство охорони здоров'я і Міністерство закордонних справ.

Як раніше повідомляли Українські Новини, 28 серпня Україна повністю закрила державний кордон для громадян інших країн з метою не допустити виникнення другої хвилі коронавірусу.

Крім того, карантин, викликаний пандемією коронавірусу, продовжили в Україні до кінця жовтня 2020 року.

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