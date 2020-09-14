14 вересня православні святкують Новоліття: історія і традиції свята

Православні християни 14 вересня відзначають свято Новоліття, яке означає перехід до Нового року (Нового літа від Створення світу). Українські Новини розкажуть про історію свята та про те, як правильно провести цей день.

Історія

Новоліття пов'язане з римським імператором Юстиніаном I, який в 537 році на державному рівні встановив дату початку нового року в імперії - 1 вересня. Трохи пізніше Східна християнська церква прийняла юстиніанявське новоліття в церковний календар, після чого цей день став святом.

Приблизно з VI століття новоліття відзначається літургією, співами та особливими читаннями, які є невід'ємною частиною цього свята в Православній церкві до теперішнього часу.

Після Хрещення Русі, яке відбулося в кінці Х століття, це свято стало православним на Русі. Через деякий час цивільний календар на Русі став також починатися з 1 вересня.

З поява григоріанського календаря новоліття стали відзначати 14 вересня.

Традиції і прикмети

Цей день пам'яті Симеона Стовпника і його матері Марфи. У народній традиції новоліття отримало самобутню назву "день Семена літопровидця", а потім і зовсім спростилося до "день Семена".

Згідно з народними традиціями, Семенів день є сприятливим часом для переїзду. Спочатку в новий будинок впускали кота, після перевозили зі старого будинку чавунець, а після обходили нове житло з іконою.

Крім того, на честь настання нового літа в усьому будинку зазвичай гасилися всі свічки, крім невеликої лампадки. Вранці нового року від неї запалювалися всі інші свічки і піч.

Раніше на новоліття всім 3-річним хлопчикам відрізали шматочок волосся на маківці, садили верхи на коня і возили їх деякий час. У народі це вважалося обрядом посвяти в чоловіки, після якого дитину можна було виховувати як майбутнього воїна.

Прикмети:

Ясна погода - осінь погожою буде.

Дощова погода - до сирої осені.

Південний вітер дме - до теплої і сирої зими.

Якщо погода тепла, то і вся зима теплою буде.

На Семенів день вітер з півдня - буде зима тепла.

На Семена багато павутини - осінь буде довга.

Якщо вітер з-під сонця, то в зимові місяці будуть часто дути північні вітри.

14 вересня забороняється підмітати підлогу і пилососити. Також не можна викидати залишки їжі зі столу - їх прийнято віддавати нужденним. Також на Семенів день забороняється відправлятися в далеку поїздку, що може обернутися хворобами.

Нагадаємо, 11 вересня православні відзначали Усікновення глави Іоанна Предтечі.

Тим часом, за прогнозом погоди, ще тиждень тепла, а потім похолодання і перші заморозки.

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