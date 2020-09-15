ПФУ профінансував вересневі пенсії ще на 2,1 млрд за день

деяким у країнцям У той час, яккраїнцям почали виплачувати підвищені пенсії Пенсійний фонд у понеділок, 14 вересня, на фінансування виплат поточного місяця направив ще 2,1 млрд гривень. Про це йдеться в повідомленні пресслужби Пенсійоного фонду.

Так, повідомляється, що всього Пенсійний фонд забезпечив фінансування пенсій вересня на 21,7 млрд гривень.

"14 вересня 2020 Пенсійний фонд України, згідно із затвердженим графіком, продовжує фінансування пенсій вересня. На пенсійні виплати спрямовано 2,1 мільярда гривень. Забезпечено фінансування пенсій вересня на загальну суму 21,7 мільярда гривень", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що виплата пенсій буде проведена у визначену кожному пенсіонеру дату виплати в установленому порядку.

Як повідомляли Українські Новини, в Україні при виході на пенсію хочуть встановити виплату двох пенсій, а з своїх зарплат громадяни будуть платити додатковий внесок. Нововведення мають розробити до кінця року.

Також після підвищення мінімальної зарплати до 5 тисяч гривень на українців чекає підвищення пенсій, однак виплати збільшилися далеко не у всіх .

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