Пенсій в Україні стане дві: в чому переваги пенсійної реформи

Українці уже починають інвестують частину своїх доходів у приватні пенсійні фонди. Така ситема накопичення за кордоном працює давно. В Україні ж її тільки розробляють цей механіхм. Водночас існуюючу солідарну скасовувати не будуть. Проте після пенсійної реформи в Україні можна буде отримувати дві або три пенсії замість однієї.

Як пише пише 24 канал, мільйон 200 тисяч українців отримують мінімальну пенсію – 1 638 гривень. Існуюча солідарна пенсійна система більше не може забезпечити гідний рівень виплат.

Кількість пенсіонерів зростає, а кількість працюючих зменшується:

11 мільйонів 300 тисяч осіб пенсійного віку

проти 12,5 мільйона тих, хто платить внески.

Індексація пенсій у 2020.

Щоб не допустити колапсу, зміни вже вводять. Пенсійна реформа, яка стартувала в 2017 році, знизила зобов'язання держави перед пенсіонерами: вік виходу на пенсію, як і розмір виплат залежать від страхового стажу.

"В Україні з кожним роком поступово підвищується необхідний страховий стаж для призначення пенсії. Зараз максимальний страховий стаж становитиме 35 років, щоб мати право на призначення пенсії", – пояснила директор департаменту Пенсійного фонду україни Олена Охріменко.

Накопичувальна пенсійна система буде існувати паралельно з солідарною

За словами глави профільного комітету парламенту, з 2023 року накопичувальна пенсійна система буде існувати паралельно з солідарною. Законопроєкт зареєстрували ще в грудні 2019 року. Українці будуть інвестувати частину доходів у приватні пенсійні фонди. А значить, і пенсію будуть отримувати з двох джерел.

Якщо ми не введемо накопичувальний рівень, то ситуація в солідарній системі буде погіршуватися. Але і запускати її ризиковано. Поки що немає інструментів контролю – це непередбачувано. Про це говорять і всі міжнародні структури: Світовий банк, Європейський банк реконструкції і розвитку, МВФ,– наголосила голова комітету з питань соціальної політики Верховної Ради Галина Третьякова.

Але повністю перейти на накопичувальну систему ми поки не готові – дуже бідні. Хоча мільйон українців вже відкрили рахунки в недержавних пенсійних фондах і самостійно відкладають на пенсію. Галина Третьякова – одна з них.

"І хоч в моїй декларації стоїть сума, здається 6 – 7 років тому я поклала, 167 тисяч гривень, то вона сьогодні вже більше, ніж мільйон!", – розповіла Третьякова.

В Україні – понад 60 недержавних пенсійних фондів. Зараз їх загальні активи перевищують 3 мільярди гривень.

"Це вже не питання заощаджень. Це питання виживання! Це ваша приватна пенсія. Можете робити з нею, що захочете. Ви ні від кого не залежите. Якщо щось і трапиться з вами, то це як і приватна власність успадковується. Ви розумієте скільки у вас грошей і яка буде ваша приватна пенсія", – переконаний голова Асоціації недержавних пенсійних фондів Григорій Овчаренко.

Від чого буде залежати накопичувальна пенсія

Розмір пенсії буде залежати від суми щомісячних внесків, тривалості вкладів і відсотків річних. Правда, багато українців накопичувальній системи не дуже довіряють: бояться втратити гроші.

Нагадаємо, після травневої індексації до кінця 2020 року пенсії в Україні підвищать ще двічі.