За півроку карантину уряд ніяк не підтримав бізнес, – Льовочкін

Народний депутат від партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Сергій Льовочкін заявив, що півроку тому Україна пішла на карантин, і з тих пір, незважаючи на обіцянки, уряд не розробив реальної програми допомоги бізнесу в умовах епідемії коронавірусу.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті ОПЗЖ.

"За підсумками 6 місяців можна стверджувати, що державна допомога як бізнесу, так і людям виявилася декларативною. Фонд боротьби з CОVID-19 склав 64 млрд гривень замість 200 млрд, що планувалися спочатку. Але і з них половина суми розписана на проект "Велике будівництво", тож власне медичні витрати склали невелику частину, ще менше склала допомога населенню, а бізнес практично ніякої допомоги не отримав", – сказав політик.

Для порівняння він навів приклад Польщі, де під проект "Економічний і соціальний антикризовий щит безпеки підприємців і працівників у зв'язку з пандемією" було виділено 212 млрд злотих (52 млрд доларів), які були витрачені на грошові компенсації бізнесу, виплати робітникам і кредитні канікули. Також польський пакет підтримки населення та бізнесу передбачав створення державного інвестиційного фонду в розмірі 30 млрд злотих для стимулювання економіки за рахунок державних інвестицій в інфраструктуру, лікарні, школи, дороги, діджитал-послуги, енергетику та біотехнології тощо.

На цьому тлі запропоновані українському бізнесу скасування сплати податку на землю та податку на нерухомість протягом місяця і скасування справляння єдиного соціального внеску з фізосіб-підприємців протягом двох місяців – вiдверто недостатні заходи, вважає політик.

"Багато говориться про програму здешевлення кредитів, але її реальний результат дуже скромний. Як результат, падіння економіки за другий квартал склало 11,4%. Тому в ситуації, коли захворюваність коронавірусом продовжує збільшуватися та загрожує новим посиленням карантину по всій країні, влада повинна повернутися обличчям до бізнесу і надати реальну допомогу в його боротьбі за виживання", – заявив Сергій Льовочкін.

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