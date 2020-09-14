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14 вересня 2020, понеділок, 12:09 12
Нерухомість 2020-09-14T14:00:03+03:00
Українські Новини
Київська вторинка в серпні подешевшала на 0,7%

Київська вторинка в серпні подешевшала на 0,7%

Оксана Соболь
Київ, Доступне житло, ціни на житло
Ключ від квартири. Фото: molsemja.ru
Ключ від квартири. Фото: molsemja.ru

У серпні в порівнянні з липнем середні ціни на житло на вторинному ринку нерухомості Києва знизилися на 0,7%, або на 266 гривень до 38 875 гривень / кв. м.

Про це йдеться в повідомленні інформаційно-аналітичного порталу "Столична нерухомість", передають Українськi Новини.

У порівнянні з серпнем 2019 року середня ціна на житло в Києві збільшилася на 13,1%, з початку поточного року - на 9,5%.

При цьому пропозиція в серпні в порівнянні з липнем знизилася на 0,1% до 12 408 квартир.

Також обсяг пропозицій зменшився за загальною площею на 0,4%, в доларовому вираженні - виріс на 0,3%.

Повідомляється, що в структурі пропозиції за повними цінами за об'єкт переважають квартири в ціновій категорії від 50 до 100 тис. доларів - 46%.

Частка квартир в ціновій категорії до 50 тис. доларів становить 17% від загальної пропозиції, в категорії від 100 до 150 тис. доларів - 18% , від 150 до 250 тис. доларів - 13% і від 250 тис. доларів - 6%.

Найбільша кількість квартир пропонувалася в Голосіївському районі - 16%, в Дарницькому - 15%, в Печерському і Шевченківському - по 12%, у Дніпровському - 10%, в Солом'янському районі - 10%.

Найменша частка продаваних квартир в Оболонському районі - 7%, у Святошинському та Подільському - по 6% і Деснянському - 5%.

При цьому в загальному обсязі однокімнатні квартири зайняли 28%, двокімнатні - 31%, трикімнатні - 33% і чотирикімнатні - 8%.

Також експерт розповіла про переваги українців при виборі житла.

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