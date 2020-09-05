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05 вересня 2020, субота, 07:45 9
Нерухомість 2020-09-05T08:30:01+03:00
Українські Новини
Купівля житла на карантині: чому віддають перевагу українці

Купівля житла на карантині: чому віддають перевагу українці

Валерия Драгомирова
ринок нерухомості, Нерухомість, Житло
Київ. Фото: Валерія Назаренко
Київ. Фото: Валерія Назаренко

Консалтингова компанія NAI Ukraine зазначає падіння популярності житла економ-класу серед покупців у той час, як квартири в новобудовах Києва за липень зросли в ціні на 3,2%.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

"За свідченням офісів продажів, в період карантину кількість звернень в об'єктах точкової забудови, особливо економ- і дорогого класу, знизилося до 35%, тоді як в комплексних об'єктах найбільш популярних концепцій в комфорт-і бізнес-класі - до 15%. Варто зазначити, що ця тенденція триває і сьогодні: за даними одного зі столичних забудовників, падіння продажів влітку цього року в економ сегменті порівняно з початком року становить уже 75-80%. економсегмент втрачає популярність у зв'язку з низькою якістю будівництва об'єктів, відсутністю гарантій у забудовників про повне завершення будівництва, а також відсутністю додаткових об'єктів інфраструктури" , - цитуються в ньому слова керівника відділу консалтингу NAI Ukraine/Urban Experts Марини Гуревич.

Вона зазначає, що серед основних факторів вибору житла при купівлі на перше місце виходить концепція проєкту і рівень комфорту в ньому.

При цьому ціна займає друге місце, а на третьому місці розташовуються якість матеріалів та будівництва.

"Оскільки фактор інфраструктури сьогодні вперше вийшов на перше місце у виборі житла, перевершивши ціну, велике значення матиме мікс і зонування в розміщенні об'єктів соціально-побутової, комерційної інфраструктури і сервісів: має  бути збалансований набір потрібних операторів, якірні функції мають бути розміщені максимально зручно і правильно, приносячи користь як для бізнесу, так і жителям" , - прогнозує Гуревич.

Крім того, покупці при виборі тепер враховують і ті чинники, які впливатимуть на вартість їхнього житла в перспективі 5-10 років.

У зв'язку з цим важливими стають якісна архітектура, продуманість площ, сучасний дизайн.

Також на продажу житла впливають його екологічність, енергоефективність, концептуальний підхід до середовища проживання, якість і безпека.

За прогнозами NAI Ukraine, основна частина продажів житлової нерухомості зосередиться серед найсильніших гравців ринку з сучасними і добре розвиненими концепціями житлових комплексів.

Як повідомляли Українськi Новини, Київ безкоштовно роздав 324 квартири

Крім того, як формується ставка за іпотекою.

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