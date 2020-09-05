Купівля житла на карантині: чому віддають перевагу українці

Консалтингова компанія NAI Ukraine зазначає падіння популярності житла економ-класу серед покупців у той час, як квартири в новобудовах Києва за липень зросли в ціні на 3,2%. Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини. "За свідченням офісів продажів, в період карантину кількість звернень в об'єктах точкової забудови, особливо економ- і дорогого класу, знизилося до 35%, тоді як в комплексних об'єктах найбільш популярних концепцій в комфорт-і бізнес-класі - до 15%. Варто зазначити, що ця тенденція триває і сьогодні: за даними одного зі столичних забудовників, падіння продажів влітку цього року в економ сегменті порівняно з початком року становить уже 75-80%. економсегмент втрачає популярність у зв'язку з низькою якістю будівництва об'єктів, відсутністю гарантій у забудовників про повне завершення будівництва, а також відсутністю додаткових об'єктів інфраструктури" , - цитуються в ньому слова керівника відділу консалтингу NAI Ukraine\/Urban Experts Марини Гуревич. Вона зазначає, що серед основних факторів вибору житла при купівлі на перше місце виходить концепція проєкту і рівень комфорту в ньому. При цьому ціна займає друге місце, а на третьому місці розташовуються якість матеріалів та будівництва. "Оскільки фактор інфраструктури сьогодні вперше вийшов на перше місце у виборі житла, перевершивши ціну, велике значення матиме мікс і зонування в розміщенні об'єктів соціально-побутової, комерційної інфраструктури і сервісів: має бути збалансований набір потрібних операторів, якірні функції мають бути розміщені максимально зручно і правильно, приносячи користь як для бізнесу, так і жителям" , - прогнозує Гуревич. Крім того, покупці при виборі тепер враховують і ті чинники, які впливатимуть на вартість їхнього житла в перспективі 5-10 років. У зв'язку з цим важливими стають якісна архітектура, продуманість площ, сучасний дизайн. Також на продажу житла впливають його екологічність, енергоефективність, концептуальний підхід до середовища проживання, якість і безпека. За прогнозами NAI Ukraine, основна частина продажів житлової нерухомості зосередиться серед найсильніших гравців ринку з сучасними і добре розвиненими концепціями житлових комплексів. Як повідомляли Українськi Новини, Київ безкоштовно роздав 324 квартири . Крім того, як формується ставка за іпотекою.