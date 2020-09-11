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  • На кордоні посла України в Білорусі змусили відкрити багажник машини. Він пригрозив написати ноту протесту
11 вересня 2020, пʼятниця, 21:36 7
Політика 2020-09-11T22:45:01+03:00
Українські Новини
На кордоні посла України в Білорусі змусили відкрити багажник машини. Він пригрозив написати ноту протесту

На кордоні посла України в Білорусі змусили відкрити багажник машини. Він пригрозив написати ноту протесту

Кира Молчанова
Білорусь, Посол України, Прикордонники, посол України в Білорусі

У пункті пропуску "Нова Гута" прикордонники вирішили оглянути машину посла України в Білорусі Ігоря Кизима.

Відео опублікувала пресслужба Держприкордонкомітету Білорусі в Telegram-каналі.

На відео український посол попереджає прикордонника, що відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини, особистий багаж консульських посадових осіб і членів їхніх сімей не оглядається.

У відповідь на це прикордонник заявляє, що особисті речі оглядати не будуть, але багажник відкрити треба.

"Так точно, тому особистий ваш багаж ми оглядати не хочемо, ми пропонуємо вам просто відкрити задні двері автомобіля, ми оглянемо багажник. Особисті речі ми оглядати не збираємося", - відповів прикордонник.

Після цього посол відкрив багажник, але попередив, що напише ноту протесту.

"Цим самим ви зараз робите дуже поганий крок, я вам відразу кажу. Я буду писати ноту, я завтра буду на роботі ... Тепер наступне: ваш посол, коли їде сюди, він перевіряється абсолютно по-іншому. Ми починаємо дипломатичну війну", - заявив Ігор Кизим.

Як повідомляли Українські Новини, білоруські опозиціонери Антон Родненков і Іван Кравцов перетнули кордон з Україною. Повідомляється, що опозиціонери покинули Білорусь не за своїм бажанням.

Крім того, члена Координаційної ради білоруської опозиції Марію Колесникову, яка вчора пропала на кордоні з Україною, знайшли в СІЗО в Мінську.

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