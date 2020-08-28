Пропонована депутатами методика RAB-регулювання призвела б до зростання цін на електроенергію, - Герус

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, депутат від фракції "Слуга народу" Андрій Герус заявляє, що пропонована депутатами Вікторією Гриб (позафракційна) і Ольгою Буймистер (партія "Слуга народу") методика стимулюючого тарифоутворення призвела б до зростання тарифів на електроенергію.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Версія народних депутатів Гриб і Буймистер передбачала, що за перший регуляторний період з споживачів мало бути зібрано на 100 млрд гривень більше, порівняно з затвердженою версією. Це безумовно, зміцнило б олігархічну систему і призвело б до шокового і несправедливого підвищення тарифів для кінцевих споживачів", - написав він.

Герус наголосив, що реформа тарифоутворення потрібна, оскільки модернізація електричних мереж необхідна і додаткові інвестиції в мережі критично важливі.

Як повідомляли Українські Новини, при параметрах RAB-регулювання від НКРЕКП у обленерго не буде можливості залучати інвесторів .

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