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  • Пропонована депутатами методика RAB-регулювання призвела б до зростання цін на електроенергію, - Герус
28 серпня 2020, пʼятниця, 14:27 10
Економіка 2020-08-28T16:15:02+03:00
Українські Новини
Пропонована депутатами методика RAB-регулювання призвела б до зростання цін на електроенергію, - Герус

Пропонована депутатами методика RAB-регулювання призвела б до зростання цін на електроенергію, - Герус

Григорий Яковенко
НКРЕКП, Тарифи на електроенергію, Андрій Герус, ціни на електроенергію, RAB-регулювання
Андрій Герус. Фото: Facebook/Andriy Gerus
Андрій Герус. Фото: Facebook/Andriy Gerus

Голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, депутат від фракції "Слуга народу" Андрій Герус заявляє, що пропонована депутатами Вікторією Гриб (позафракційна) і Ольгою Буймистер (партія "Слуга народу") методика стимулюючого тарифоутворення призвела б до зростання тарифів на електроенергію.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Версія народних депутатів Гриб і Буймистер передбачала, що за перший регуляторний період з споживачів мало бути зібрано на 100 млрд гривень більше, порівняно з затвердженою версією. Це безумовно, зміцнило б олігархічну систему і призвело б до шокового і несправедливого підвищення тарифів для кінцевих споживачів", - написав він.

Герус наголосив, що реформа тарифоутворення потрібна, оскільки модернізація електричних мереж необхідна і додаткові інвестиції в мережі критично важливі.

Як повідомляли Українські Новини, при параметрах RAB-регулювання від НКРЕКП у обленерго не буде можливості залучати інвесторів .

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