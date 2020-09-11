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11 вересня 2020, пʼятниця, 21:00 5
Суспільство 2020-09-11T21:00:01+03:00
Українські Новини
Контрастна погода з холодом від +4 до літньої спеки. Прогноз погоди на 12 вересня

Контрастна погода з холодом від +4 до літньої спеки. Прогноз погоди на 12 вересня

Анна Рудык
Погода, Прогноз погоди, погода в Україні, погода на завтра, точний прогноз погоди
Осінь
Осінь

За прогнозом погоди на суботу, 12 вересня, в Києві без опадів, мінлива хмарність, вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вдень +21... +23 градуси, вночі +9... +11 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі+5... +11 градусів, удень +20... +25 градусів.

У Карпатах без опадів, температура вночі+4... +9 градусів, удень +17... +22 градуси.

У Моршині без опадів, температура вночі+9... +11 градусів, удень +23... +25 градусів.

У Трускавці без опадів, температура вночі+9... +11 градусів, удень +23... +25 градусів.

У Сваляві без опадів, температура вночі +13... +15 градусів, удень +26... +28 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер південний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі+5... +11 градусів, удень +20... +25 градусів.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +6... +11 градусів, удень +21... +26 градусів, у Дніпропетровській та Вінницькій областях до+27 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +6... +11 градусів, удень +20... +25 градусів.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +12... +17 градусів, удень +24... +29 градусів.

У Криму хмарно з проясненнями, без опадів, вітер північно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі +13... +18 градусів, удень +25... +30 градусів.

У Ялті без опадів. Температура вночі +14... +16 градусів, удень +26... +28 градусів.

11 вересня на 9:00 температура води становила в Чорному та Азовському морях+22... +23 градуси, у Дніпрі біля Києва+20 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, синоптик дав попередній прогноз на осінь .

Також в жовтні в Україну прийде бабине літо, але будуть і періоди з різкими похолоданнями  до заморозків на ґрунті

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