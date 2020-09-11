У п'ятницю Київ традиційно "завмер" у заторах. Де найбільш завантажені дороги

Сьогодні вранці, 11 вересня, Київ вранці заполонили традиційні затори. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передають Українські Новини.

Так, найбільш завантаженим у п'ятницю вранці в столиці є Північний міст. Також затори утворилися на Набережному шосе.

Крім того, в центрі завантажені дороги в районі станцій метро "Театральна" і "Університет". Повільно рухаються автомобілі і по вулиці Вадима Гетьмана, а також в районі станції метро "Політехнічний інститут".

Затори в Києві. Карта: Google Maps

Також ускладнено рух автомобілів на Окружній дорозі в районі Шпалерного ринку.

Як повідомляли Українські Новини, Київ піднявся з 13 на 12 місце в світовому рейтингу заторів всесвітньо відомої компанії з дослідження дорожнього трафіку TomTom, залишивши позаду відому міськими заторами столицю Мексики — 20-та мільйонний Мехіко.

Раніше "Укравтодор" і Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації прийняли меморандум про розвиток "розумних доріг" в Україні.

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