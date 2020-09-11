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11 вересня 2020, пʼятниця, 10:21 8
Суспільство 2020-09-11T11:45:03+03:00
Українські Новини
У п'ятницю Київ традиційно "завмер" у заторах. Де найбільш завантажені дороги

У п'ятницю Київ традиційно "завмер" у заторах. Де найбільш завантажені дороги

Анна Рудык
Київ, ситуація на дорогах, Затори в Києві
Затори в Києві. Карта: Google Maps
Затори в Києві. Карта: Google Maps

Сьогодні вранці, 11 вересня, Київ вранці заполонили традиційні затори. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передають Українські Новини.

Так, найбільш завантаженим у п'ятницю вранці в столиці є Північний міст. Також затори утворилися на Набережному шосе.

Крім того, в центрі завантажені дороги в районі станцій метро "Театральна" і "Університет". Повільно рухаються автомобілі і по вулиці Вадима Гетьмана, а також в районі станції метро "Політехнічний інститут".

Пробки в Киеве. Карта: Google MapsЗатори в Києві. Карта: Google Maps

Також ускладнено рух автомобілів на Окружній дорозі в районі Шпалерного ринку.

Як повідомляли Українські Новини, Київ  піднявся з 13 на 12 місце в світовому рейтингу заторів  всесвітньо відомої компанії з дослідження дорожнього трафіку TomTom, залишивши позаду відому міськими заторами столицю Мексики — 20-та мільйонний Мехіко.

Раніше "Укравтодор" і Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації прийняли меморандум про розвиток "розумних доріг" в Україні.

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