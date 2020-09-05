4 людини загинули у ДТП в Івано-Франківській області

У дорожньо-транспортній пригоді (ДТП) в Івано-Франківській області загинули 4 людини, в той час як раніше під Києвом в ДТП загинули двоє підлітків. Про це йдеться у повідомленні сектору комунікації поліції Івано-Франківської області, передають Українські Новини. "5 вересня о 2:50 надійшло повідомлення на лінію "102" про ДТП в Коломиї на автодорозі Н-10 сполученням "Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – Мамалига". На місце негайно прибули співробітники управління патрульної поліції і слідчо-оперативна група", – сказано в ньому. Слідчими встановлено, що водій автомобіля марки ВАЗ 2102 рухався в сторону Івано-Франківська, а водій МАН в напрямку Чернівців, але зробив зупинку на зустрічній смузі руху для надання допомоги іншому водієві автомобіля МАН, у якого виникла поломка. В результаті лобового зіткнення четверо людей в легковому авто загинули на місці події. Їхні вік і місце проживання встановлюються. За даним фактом відкрито кримінальне провадження по ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу. Поліцейські на місці події продовжують з'ясовувати всі обставини цієї трагічної події.