4 людини загинули у ДТП в Івано-Франківській області

В Івано-Франківській області у ДТП загинули 4 людини. Фото: Нацполіція

В Івано-Франківській області у ДТП загинули 4 людини. Фото: Нацполіція

У дорожньо-транспортній пригоді (ДТП) в Івано-Франківській області загинули 4 людини, в той час як раніше під Києвом в ДТП загинули двоє підлітків.

Про це йдеться у повідомленні сектору комунікації поліції Івано-Франківської області, передають Українські Новини.

"5 вересня о 2:50 надійшло повідомлення на лінію "102" про ДТП в Коломиї на автодорозі Н-10 сполученням "Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – Мамалига". На місце негайно прибули співробітники управління патрульної поліції і слідчо-оперативна група", – сказано в ньому.

Слідчими встановлено, що водій автомобіля марки ВАЗ 2102 рухався в сторону Івано-Франківська, а водій МАН в напрямку Чернівців, але зробив зупинку на зустрічній смузі руху для надання допомоги іншому водієві автомобіля МАН, у якого виникла поломка.

В результаті лобового зіткнення четверо людей в легковому авто загинули на місці події.

Їхні вік і місце проживання встановлюються.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження по ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу.

Поліцейські на місці події продовжують з'ясовувати всі обставини цієї трагічної події.

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