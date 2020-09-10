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10 вересня 2020, четвер, 18:23 6
Економіка 2020-09-10T18:45:01+03:00
Українські Новини
Під час пандемії важливу роль відіграє партнерство, - "Фармак"

Під час пандемії важливу роль відіграє партнерство, - "Фармак"

Александр Дмитриенко
Партнерство, Фармак, Володимир Костюк

Великий виробник лікарських засобів компанія "Фармак" (Київ) відзначає, що під час пандемії важливу роль відіграє партнерство.

Про це в ході Інвестиційного форуму міста Києва -2020 сказав виконавчий директор компанії "Фармак" Володимир Костюк.

"В період пандемії і кризи, яка відбулась в Україні, партнерство нами було дуже сильно відчуто коли в кінці березня ми відчули дефіцит продуктів харчування, фармацевтичних продуктів. І дуже приємно було бачити, що уряд країни відчув, що саме потрібно українському виробнику в такий критичний момент щоб забезпечити потреби суспільства. Для прикладу, ми за декілька днів зробили антисептик, це сталося в кінці березня, коли його був дефіцит, ми його розробили, підлаштували лінію, напрацювали цій антисептик, уряд спростив акциз на спирт, він став безакцизним для нього", - сказав він.

За словами Костюка, за короткий проміжок часу компанія забезпечила антисептиком лікарні, які його потребували, своїх співробітників і поставила його на благодійні цілі.

"Стосовно партнерства можна сказати багато прикладів. Ми є членами багатьох спілок, асоціацій, як українських так і міжнародних. Є партнери і бізнес компанії, з якими ми співпрацюємо з певних проєктів, є компанії, з якими ми співпрацюємо на базі консультацій і така співпраця нам завжди дає щось нове, на що ти можливо раніше не звертав увагу, або щось, на що б ти витратив 5-10 років, якби сам до цього йшов", - зазначив Костюк.

За його словами, для того щоб компанії стати глобальною з локальної потрібно інвестувати, мати правильних партнерів, бути в курсі трендів, що відбуваються і оперативно на них реагувати.

Як повідомляли Українські Новини, "Фармак" інтегрував принципи сталого розвитку в усі виробничі процеси.

2019 рік "Фармак" закінчив з прибутком 1,056 млрд гривень, при цьому виручка компанії досягла 6,542 млрд гривень.

Продукція компанії "Фармак" експортується більш ніж у 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармаку" працює власний комплекс з виготовлення субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.

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