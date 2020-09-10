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10 вересня 2020, четвер, 17:09 10
Економіка 2020-09-10T17:45:01+03:00
Українські Новини
"Фармак" має намір інвестувати в розвиток більше $40 млн в 2020

"Фармак" має намір інвестувати в розвиток більше $40 млн в 2020

Александр Дмитриенко
Фармак, Інвестиції, Володимир Костюк

Великий виробник лікарських засобів компанія "Фармак" (Київ) має намір інвестувати в розвиток більше 40 млн доларів в 2020 році.

Про це в ході Інвестиційного форуму міста Києва -2020 сказав виконавчий директор компанії "Фармак" Володимир Костюк.

"Тільки в цьому році ми плануємо інвестувати більше 40 млн доларів в розвиток виробничих потужностей, інфраструктурних об'єктів. Я хочу наголосити, що інвестиції не обов'язково мають бути фінансовими, звичайно - це основа, але все одно, ти маєш інвестувати час, ти маєш інвестувати наполегливість руху колективу в певному напрямку і тут ми багато робимо. Крім того, що ми створюєм нові об'єкти, ми працюємо і з екологічними об'єктами, в цьому році ми закінчуємо реконструкцію наших очисних споруд. Ми інвестуємо також наші капітальні ресурси, ми постійно навчаємо наших співробітників для того, щоб вони відповідали вимогам сучасності ", - сказав він.

Костюк зазначив, що компанія "Фармак" має велику історію і в цьому році вона буде святкувати своє 95-річчя.

"За ці роки вона перетворилася з хімічного виробництва і з середини 90-х років компанія повністю змінила свою стратегію, почала виробляти готові лікарські засоби, почала інтенсивно інвестувати в основні засоби. Історично на сьогоднішній день компанія інвестує 95% свого прибутку в розвиток і це один з основних напрямків, завдяки якому компанія з локальної може стати глобальною ", - зазначив він.

Як повідомляли Українські Новини, за останні 5 років інвестиції АТ "Фармак" у науково-технічний комплекс склали 3,4 млрд гривень.

2019 рік "Фармак" закінчив з прибутком 1,056 млрд гривень, при цьому виручка компанії досягла 6,542 млрд гривень.

Продукція компанії "Фармак" експортується більш ніж у 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармаку" працює власний комплекс з виготовлення субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.

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