Для захисту на стратегічному рівні необхідно розвивати локальну індустрію, - "Фармак"

Великий виробник лікарських засобів компанія "Фармак" (Київ) відзначає, що для захисту на стратегічному рівні необхідно розвивати локальну індустрію. Про це в ході Інвестиційного форуму міста Києва-2020 сказав виконавчий директор компанії "Фармак" Володимир Костюк. "Під час кризи і розриву всіх ланцюжків всі відчули, наскільки важливо мати надійного постачальника харчових продуктів, надійного постачальника продуктів, які використовуються кожен день, і надійних виробників ліків, які необхідні в період кризи. Тому я думаю, що ця криза стала не тільки для Україна, а й для багатьох стан світу таким кроком, з якого ми всі повинні зробити висновок, що саме локальну індустрію необхідно розвивати, щоб бути захищеним на стратегічному рівні ", - сказав він. Костюк зазначив, що як країні, так і регіонам вигідно, коли є сильний локальний бізнес. Як повідомляли Українські Новини, "Фармак" інтегрував принципи сталого розвитку в усі виробничі процеси. 2019 рік "Фармак" закінчив з прибутком 1,056 млрд гривень, при цьому виручка компанії досягла 6,542 млрд гривень. Продукція компанії "Фармак" експортується більш ніж у 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє. На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP. 14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом. З 2015 року в "Фармаку" працює власний комплекс з виготовлення субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.