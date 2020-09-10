Для захисту на стратегічному рівні необхідно розвивати локальну індустрію, - "Фармак"

Великий виробник лікарських засобів компанія "Фармак" (Київ) відзначає, що для захисту на стратегічному рівні необхідно розвивати локальну індустрію.

Про це в ході Інвестиційного форуму міста Києва-2020 сказав виконавчий директор компанії "Фармак" Володимир Костюк.

"Під час кризи і розриву всіх ланцюжків всі відчули, наскільки важливо мати надійного постачальника харчових продуктів, надійного постачальника продуктів, які використовуються кожен день, і надійних виробників ліків, які необхідні в період кризи. Тому я думаю, що ця криза стала не тільки для Україна, а й для багатьох стан світу таким кроком, з якого ми всі повинні зробити висновок, що саме локальну індустрію необхідно розвивати, щоб бути захищеним на стратегічному рівні ", - сказав він.

Костюк зазначив, що як країні, так і регіонам вигідно, коли є сильний локальний бізнес.

Як повідомляли Українські Новини, "Фармак" інтегрував принципи сталого розвитку в усі виробничі процеси.

2019 рік "Фармак" закінчив з прибутком 1,056 млрд гривень, при цьому виручка компанії досягла 6,542 млрд гривень.

Продукція компанії "Фармак" експортується більш ніж у 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармаку" працює власний комплекс з виготовлення субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.

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