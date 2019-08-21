Новий вид шахрайства: кияни з допомогою терміналів заволоділи мільйоном гривень

Прокуратура Харківської області передала до суду обвинувачення 2 жителів Києва в шахрайському заволодінні близько 0,7 млн гривень шляхом імітації поповнення карткових рахунків через платіжні термінали.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Харківської області, передають Українські Новини.\r\nЗа даними відомства, 34-річний киянин організував злочинну групу, до якої увійшли двоє його знайомих жителів Києва і Харкова.\r\nПротягом травня-листопада 2018 року підозрювані розробили пристрої для обману купюроприймачів терміналів, які імітували купюри номіналами 200 і 500 гривень, а також 100, 200 євро та 100 доларів.\r\nЗ їх допомогою шахраї зараховували на карткові рахунки підставних осіб суми від 9 до 40 тис. гривень.\r\n"Термінали сприймали їх як справжні гроші. Імітаційний засіб залишався у зловмисників, а на рахунок без фактичного внесення грошей в термінал зараховувалася сума відповідно до номіналу імітованої купюри", - йдеться в повідомленні.\r\nНадалі гроші переводили в готівку або купували побутову техніку в одному з інтернет-магазинів, яку згодом перепродували.\r\nЗа даними правоохоронців, підозрювані переміщалися по всій Україні, де провели 68 операцій, що імітують поповнення карток.\r\nПравоохоронці затримали підозрюваного в організації злочинної групи, а також учасника, обидва - жителі Києва.\r\nЩе один підозрюваний, 34-річний житель Харкова, оголошений в розшук.\r\nСтосовно затриманих обвинувальні акти передані в суд за ознаками ч. 3, 4 ст.190 (шахрайство) та ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше шахраї придумали новий спосіб крадіжки з банківських карток.\r\nТим часом, через номери телефонів шахраї придумали ще одну схему крадіжки з банківських карток.