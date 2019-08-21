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21 серпня 2019, середа, 16:06 21
Судова влада 2019-08-21T18:30:04+03:00
Українські Новини
Новий вид шахрайства: кияни з допомогою терміналів заволоділи мільйоном гривень

Новий вид шахрайства: кияни з допомогою терміналів заволоділи мільйоном гривень

Прокуратура Харківської області передала до суду обвинувачення 2 жителів Києва в шахрайському заволодінні близько 0,7 млн ​​гривень шляхом імітації поповнення карткових рахунків через платіжні термінали.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Харківської області, передають Українські Новини.

За даними відомства, 34-річний киянин організував злочинну групу, до якої увійшли двоє його знайомих жителів Києва і Харкова.

Протягом травня-листопада 2018 року підозрювані розробили пристрої для обману купюроприймачів терміналів, які імітували купюри номіналами 200 і 500 гривень, а також 100, 200 євро та 100 доларів.

З їх допомогою шахраї зараховували на карткові рахунки підставних осіб суми від 9 до 40 тис. гривень.

"Термінали сприймали їх як справжні гроші. Імітаційний засіб залишався у зловмисників, а на рахунок без фактичного внесення грошей в термінал зараховувалася сума відповідно до номіналу імітованої купюри", - йдеться в повідомленні.

Надалі гроші переводили в готівку або купували побутову техніку в одному з інтернет-магазинів, яку згодом перепродували.

За даними правоохоронців, підозрювані переміщалися по всій Україні, де провели 68 операцій, що імітують поповнення карток.

Правоохоронці затримали підозрюваного в організації злочинної групи, а також учасника, обидва - жителі Києва.

Ще один підозрюваний, 34-річний житель Харкова, оголошений в розшук.

Стосовно затриманих обвинувальні акти передані в суд за ознаками ч. 3, 4 ст.190 (шахрайство) та ч. 2 ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), автоматизованих систем, комп'ютерних мереж або мереж електрозв'язку) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, раніше шахраї придумали новий спосіб крадіжки з банківських карток.

Тим часом, через номери телефонів шахраї придумали ще одну схему крадіжки з банківських карток.

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