Кіпр перевірить законність отримання громадянства українськими бізнесменами, серед яких Коломойський

Уряд Кіпру має намір перевірити за програмою залучення інвестицій в економіку країни з 2002 року законність отримання громадянства Кіпру в тому числі і українськими бізнесменами Ігорем Коломойським, Геннадієм Боголюбовим, Миколою Злочевським, Віталієм Гайдуком, Михайлом Кіперманом, Олегом Бахматюком, і російським бізнесменом з активами в Україні Костянтином Григоришиним.

Це випливає із заяв уряду Кіпру, публікацій кіпрського видання Politis і катарського телехолдингу Al Jazeera.

"Радою міністрів було прийнято рішення про призначення окремого комітету розслідувань для встановлення всіх випадків натуралізації з періоду реалізації Кіпрської інвестиційної програми до 2020 року" , - йдеться в повідомленні кіпрського уряду.

Таким чином, під розслідування потраплять всі випадки видачі кіпрських паспортів за програмою інвестицій в економіку країни, починаючи з 2002 року.

Прізвищ людей, які отримали громадянство таким чином кіпрська влада не розкриває.

Скандал на Кіпрі, який і призвів до такого рішення влади, виник після публікації матеріалів Al Jazeera про те, що влада Кіпру видає паспорти політично значущим персонам з високим ризиком корупційної причетності і бізнесменам, які є фігурантами кримінальних справ.

Телеканал назвав також імена низки українських громадян, які отримали громадянство Кіпру за такою програмою - це бізнесмен Олег Бахматюк, екс-міністр екології та бізнесмен Микола Злочевський, дружина колишнього міністра оборони при президенті Вікторі Януковичі Павла Лебедєва Людмила Лебедєва, бізнесмен Вадим Шульман, ексначальник слідчого управління податкової міліції при Януковичі Анатолій Яковинець.

Потім Politis оприлюднила список 34 людей, яких кіпрська влада віднесли до "зони високого ризику".

За даними кіпрського видання, в нього потрапили Коломойський, Боголюбов (отримали громадянство в 2010 році), Григоришин (отримав громадянство в 2011 році), Гайдук (отримав громадянство в 2014 році), Кіперман ((отримав громадянство в 2013 році).

Як повідомляли Українськi Новини, У 2014 році Коломойський, перебуваючи на посаді голови Дніпропетровської ОДА, заявив, що є громадянином трьох країн - України, Ізраїлю та Кіпру.

Конституція України передбачає, що громадянин України не може бути громадянином іншої держави.

Тим часом США намагаються конфіскувати майно Коломойського через "Приватбанку". Також у США агенти ФБР обшукали офіс компанії бізнесмена.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини