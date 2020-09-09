Адміністратора Львівського цирку власна дочка звинуватила у звірячому вбивстві собаки

Адміністратора Львівського цирку Кирила Гальченка власна дочка звинуватила в жорстокому поводженні з тваринами. Нібито він на очах свого малолітнього сина вбив домашню собаку.

Про це повідомляє ТСН з посиланням на пост в Facebook дочки адміністратора Софії Гальченко, яка, правда, пізніше видалила публікацію.

"Ця мерзота - головний адміністратор Львівського цирку - Кирило Гальченко, і, на жаль, мій рідний тато, але з сьогоднішнього дня він мені ніхто. Сьогодні він на очах мого молодшого брата вбив нашого пса Фунтика, який був його вірним другом, чекав його завжди додому, де б він не був. Він вбивав його таким способом: прибив цвях в палицю і бив, поки Фунтик не помер ", - обурено написала дівчина.

Скріншот поста Софії Гальченко

Мати Софії Олександра підтверджує факт смерті собаки.

"Він був йому вірним другом", - написала жінка, але не пояснила, за яку провину так вбили собаку.

Скриншот комментариев к посту Софии Гальченко

Сторінка, на якій з'явилися звинувачення на адресу адміністратора Львівського цирку, дійсно належить Софії Гальченко, дочки Кирила Гальченка. Правозахисники з групи UAnimals готують заяву в поліцію, щоб ті перевірили факт вбивства.

Як повідомляли Українські Новини, на інтернет-платформі, яка підпорядкована Мін'юсту, проходять аукціони, на яких продають живих собак, заарештованих державними виконавцями за борги хазяїв.

Заступник міністра юстиції Дениса Малюськи Валерія Коломієць купила одну з конфіскованих і виставлених на аукціон собак.

Додайте ukranews.com у вибрані джерела Google Новини