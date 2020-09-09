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09 вересня 2020, середа, 11:40 8
Кабмін 2020-09-09T13:00:03+03:00
Українські Новини
Кабмін сьогодні проведе засідання. Порядок денний уряду

Кабмін сьогодні проведе засідання. Порядок денний уряду

Анна Рудык
Кабмін, Порядок денний, Засідання Кабміну, Уряд
Кабмін. Фото: menr.gov.ua
Кабмін. Фото: menr.gov.ua

Кабінет Міністрів проведе засідання в середу, 9 вересня.

Про це сказано в повідомленні пресслужби уряду, передають Українські Новини.

Засідання розпочнеться о 13:30 і пройде під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаль.

Для ЗМІ засідання проходитиме в режимі відеотрансляції.

Кабінет Міністрів у середу має намір затвердити план пріоритетних дій на 2020 рік і виділити Міністерству у справах ветеранів 13,28 млн гривень на одноразову допомогу членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції (АТО), а також учасникам АТО, які отримали інвалідність внаслідок поранень. 

Кабмін також має намір розглянути низку проєктів законів, 4 проєкти указів Президента про президентські стипендії видатним спортсменам з неолімпійських видів спорту та їх тренерам і видатним спортсменам з олімпійських видів спорту та їх тренерам, а також про призначення держстипендій видатним діячам фізичної культури і спорту, видатним діячам інформаційної сфери.

Крім цього, уряд має намір встановити двомісячний термін між датою зовнішнього узгодження проекту акта, що підлягає реєстрації, і його прийняттям, встановити щоквартальне проведення держфінаудиту і затвердити перелік необхідної для розміщення в документах про вищу освіту інформації.

Також Кабмін має намір створити Раду з національну інфраструктуру геопросторових даних, затвердити здійснення добровільного внеску України в Організації американських держав в розмірі 10 тис. доларів, схвалити угоду з урядом Алжиру про спільне скасування візових вимог до власників дипломатичних і службових паспортів, а також передати нерухоме військове майно в с. Набережне Біляївського району Одеської області в сферу управління Міністерства внутрішніх справ і державне підприємство "Чорноморсько-Азовське виробничо-експлуатаційне управління морських шляхів" до сфери управління Фонду державного майна.

Уряд також має намір схвалити здійснення добровільного внеску України в Управління Верховного комісара Організації Об'єднаних Націй з прав людини в розмірі 35 тис. доларів, а також перерозподілити видатки держбюджету Міністерства інфраструктури та Міністерства молоді та спорту.

Як повідомляли Українськi Новини, Кабінет Міністрів затвердив порядок проведення засідань онлайн. Зазначається, що з метою забезпечення безперервної роботи уряду в період карантину затверджується порядок проведення засідань уряду в режимі онлайн. Таким чином, регламент Кабміну доповнюється параграфом 26-1, згідно з яким прем'єр-міністр приймає рішення про проведення засідання уряду в режимі відеоконференції (онлайн-засідання) або про участь члена уряду в такому режимі в засіданні.

Раніше в ЄБА заявили, що Кабмін не буде впроваджувати жорсткі заходи карантину в разі другої хвилі коронавірусу.

Також 26 серпня  Кабінет Міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 жовтня.

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