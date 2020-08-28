Кабмін не буде впроваджувати жорсткі заходи карантину в разі другої хвилі коронавірусу, - ЄБА

Європейська Бізнес Асоціація заявила, що Кабінет Міністрів не має наміру запроваджувати жорсткі обмежувальні заходи карантину в разі другої хвилі поширення коронавірусу .

Про це йдеться в повідомленні ЄБА за результатами онлайн-зустрічі з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, передають Українські Новини.

"Уряд не буде розглядати впровадження жорстких обмежувальних заходів в разі другої хвилі поширення коронавірусу, зате буде покладатися на адаптивний карантин і локалізацію сплесків захворювання", - сказано в ньому.

У той же час уряд напрацьовує довгострокову стратегію розвитку України до 2030 року, а також працює над виконанням Програми стимулювання економіки і Плану дій Кабміну, що містять стимулюючі заходи для різних галузей економіки.

Також прем'єр-міністр висловив свою підтримку підвищенню мінімальної зарплати і повідомив, що влада планує і надалі підвищувати рівень мінімальної зарплати до 6 тис. гривень і 6,5 тис. гривень в 2021 році.

Крім того, Шмигаль прокоментував рішення заборони в'їзду іноземних громадян, заявивши, що окремі категорії іноземних громадян все ж матимуть можливість прибути в Україну, а саме ІТ-фахівці, технічні фахівці-наладчики пускового обладнання, іноземці, що мають посвідку на проживання в Україні, члени міжнародних і гуманітарних місій, члени екіпажів.

При цьому громадяни Білорусі можуть отримати дозвіл на в'їзд за зверненням, рішення буде прийматися фахівцями Державної прикордонної служби.

Як повідомляли Українськi Новини, 26 серпня Кабінет Міністрів на засіданні вирішив продовжив адаптивний карантин до 31 жовтня.

Карантин був введений 12 березня.



Тим часом в Офісі президента заявили, що Україна знаходиться на межі другої хвилі коронавірусу.

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