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08 вересня 2020, вівторок, 20:24 5
Події 2020-09-08T21:30:02+03:00
Українські Новини
У Дніпропетровській області в масштабній ДТП загинули три людини

У Дніпропетровській області в масштабній ДТП загинули три людини

Анна Рудык
ДТП, Аварія, смертельна ДТП, ДТП в Дніпропетровській області

Сьогодні, 8 вересня, в Криничанському районі Дніпропетровської області на трасі сталася смертельна аварія, в якій загинули троє людей і ще один отримав травми. Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції.

Так, повідомляється, що ДТП сталася на ділянці, де проходять ремонтні роботи.

"В результаті дорожньо-транспортної пригоди загинули три людини - водій і два пасажири автомобіля "ВАЗ". Ще один пасажир "ВАЗу" отримав травми і був доставлений в лікарню", - йдеться в повідомленні.

Попередньо встановлено, що водій авто Mercedes-Benz GLS 400 рухався по автодорозі, на якій встановлені знаки обмеження в зв'язку з ремонтними роботами. Під час руху він виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з автомобілем "ВАЗ 21099".

Встановлюються всі обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження. 

Як повідомляли Українські Новини, в Дніпропетровській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди за участю маршрутного автобуса постраждали 15 осіб, а водій автобуса зник з місця пригоди.

Також 27 серпня в центрі Києва, намагаючись втекти від поліції, п'яний водій автомобіля Mercedes розбив 5 машин.

 
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