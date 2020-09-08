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08 вересня 2020, вівторок, 13:25 4
Суспільство 2020-09-08T14:13:36+03:00
Українські Новини
На КПВВ Донбасу сповільнився пропуск людей через збій у програмі "Дій вдома"

На КПВВ Донбасу сповільнився пропуск людей через збій у програмі "Дій вдома"

Ольга Фандорина
Донбас, КВПП, Дій вдома
КПВВ
КПВВ "Мар'їнка". Фото: Моніторингова місія ООН з прав людини

На Донбасі сповільнився пропуск громадян через контрольно-пропускні пункти в'їзду-виїзду. Причиною цього став збій у роботі програми "Дій вдома".

Про це повідомили в пресслужбі Державної прикордонної служби України.

Повідомляється, що 8 вересня проводиться пропуск громадян лише через КПВВ "Станиця Луганська". Контрольні пункти "Мар'їнка" і "Новотроїцьке" заблоковані бойовиками.

Станом на 10.45 8 вересня на КПВВ "Станиця Луганська" прикордонники фіксують збій в роботі електронного сервісу "Дій вдома". Через некоректну роботу програми пропуск на контрольовану територію відбувається повільно, поки 296 громадян в цьому напрямку перетнули лінію розмежування. Більш ніж 250 громадян очікують пропуску. У сторону тимчасово окупованої території України пройшли 641 громадянин.

"Станом на 10:45 на КПВВ "Станиця Луганська" прикордонники фіксують збій в роботі електронного сервісу "Дій вдома". Тому пропуск на контрольовану територію здійснюється уповільнено", — повідомили прикордонник.

Як повідомляли Українські Новини, в київському метро стався збій: каси не працюють, утворилися величезні черги.

У кінці серпня біля входу на станцію метро "Вокзальна" утворилася півкілометрова черга

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