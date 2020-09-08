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  • Як привітати Наталю з Днем ангела: побажання у віршах
08 вересня 2020, вівторок, 09:22 24
Життя 2020-09-08T11:45:02+03:00
Українські Новини
Як привітати Наталю з Днем ангела: побажання у віршах

Як привітати Наталю з Днем ангела: побажання у віршах

Александр Савич
привітання в віршах, день ангела, вересень, Наталія
Сьогодні відзначається день Наталії. Фото: 24tv.ua
Сьогодні відзначається день Наталії. Фото: 24tv.ua

Сьогодні, 8 вересня, свій День ангела відзначають Наталії. У православній традиції сьогодні вшановується пам'ять покровительки жінок святої Наталії, яка жила на початку 4-го століття, і її чоловіка Адріана. Українські Новини зібрали найкращі привітанння з іменинами в День Наталії.

***

З Днем Ангела Наталії мої найщиріші привітання,

Від всього серця, з побажаннями добра,

В здоров’ї й радості, сто років процвітання,

Любові, щастя та родинного тепла!

***

Нехай під крилами своїми

Наталку ангел береже,

Дарує лиш приємні миті,

І долю добру хай пошле.

***

В День Ангела Наталії, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Сьогодні настали іменини

У Наталії, найкращої дівчини!

І я тебе, красуне, вітаю,

Любові тобі і радості бажаю. 

Нехай багато щастя в цьому житті чекає,

Нехай Господь мріям тебе вінчає.


Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/lite/holidays/10677579-den-nataliji-pozdorovlennya-istoriya-imeni-listivki.html


Як повідомляли Українські новини, сьогодні Скорпіонів чекає вдалий день, а Козероги будуть в центрі уваги.

Також в Україну увірвався циклон.

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