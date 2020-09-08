Як привітати Наталю з Днем ангела: побажання у віршах

Сьогодні, 8 вересня, свій День ангела відзначають Наталії. У православній традиції сьогодні вшановується пам'ять покровительки жінок святої Наталії, яка жила на початку 4-го століття, і її чоловіка Адріана. Українські Новини зібрали найкращі привітанння з іменинами в День Наталії. *** З Днем Ангела Наталії мої найщиріші привітання, Від всього серця, з побажаннями добра, В здоров’ї й радості, сто років процвітання, Любові, щастя та родинного тепла! *** Нехай під крилами своїми Наталку ангел береже, Дарує лиш приємні миті, І долю добру хай пошле. *** В День Ангела Наталії, бажаю я любові І від душі успішних перемог, Натхнення, щастя світлого, здоров’я, І хай тебе оберігає Бог! *** Сьогодні настали іменини У Наталії, найкращої дівчини! І я тебе, красуне, вітаю, Любові тобі і радості бажаю. Нехай багато щастя в цьому житті чекає, Нехай Господь мріям тебе вінчає.Детальніше читайте на УНІАН: https:\/\/www.unian.ua\/lite\/holidays\/10677579-den-nataliji-pozdorovlennya-istoriya-imeni-listivki.html Як повідомляли Українські новини, сьогодні Скорпіонів чекає вдалий день, а Козероги будуть в центрі уваги. Також в Україну увірвався циклон.