Як привітати Наталю з Днем ангела: побажання у віршах

Сьогодні, 8 вересня, свій День ангела відзначають Наталії.

У православній традиції сьогодні вшановується пам'ять покровительки жінок святої Наталії, яка жила на початку 4-го століття, і її чоловіка Адріана.

Українські Новини зібрали найкращі привітанння з іменинами в День Наталії.