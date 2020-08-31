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31 серпня 2020, понеділок, 19:15 11
Судова влада 2020-08-31T19:45:02+03:00
Українські Новини
Англійський суд направив Порошенку документи за позовом Суркіса

Англійський суд направив Порошенку документи за позовом Суркіса

Тетяна Зотова
НБУ, Приватбанк, Петро Порошенко, Ігор Суркіс, Високий суд Лондона
Позов був поданий до Високого суду Лондона. Фото: asbestosjustice.co.uk
Позов був поданий до Високого суду Лондона. Фото: asbestosjustice.co.uk

Високий суд Лондона передав колишньому Президенту України Петрові Порошенку документи за позовом бізнесмена Ігоря Суркіса та 6 британських компаній – Sofinam Investments LLP, Lumil Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP і Tamplemon Investments LLP.

Про це повідомило інтернет-видання Гордон, посилаючись на лондонський офіс глобальної юридичної фірми Reed Smith LLP, яка представляє інтереси позивачів.

У відповідь на запит редакції в компанії повідомили, що вона вже здобула дозвіл діяти на території України і суд надіслав Порошенку "відповідні документи".

"Суд дозволив нашим клієнтам вести справу поза юрисдикцією, в Україні, 11 червня 2020 року. Як ми розуміємо, відповідні документи англійський суд надіслав у липні 2020 року до відповідного органу в Україні для вручення Петрові Порошенку відповідно до Гаазької конвенції про вручення за кордоном судових і позасудових документів у цивільних або комерційних справах", – повідомили виданню у Reed Smith LLP.

Дані про позов опубліковано у відкритому доступі на сайті британського правосуддя. У ньому фігурує також ексголова Нацбанку України Валерія Гонтарева.

Скріншот: efile.cefile-app.comСкріншот: efile.cefile-app.com

Reed Smith LLP – глобальна юридична фірма зі штаб-квартирою в Піттсбурзі, штат Пенсільванія, її засновано 1877 року. У штаті – більше ніж 1500 юристів у 30 офісах по всій території США, Європи, Близького Сходу та Азії. Лондонський офіс компанії є найбільшим, у ньому працює понад 350 юристів.


Ігор Суркіс уже давав оцінку ситуації з Порошенком в інтерв'ю програмі "Мага" на телевізійному каналі 112 Україна.

"У сім'ї просто нахабно забрав гроші наш п'ятий президент. Я кажу, як воно є. Йому хотілося отримати "хотєлку" у вигляді телебачення. Ми потрапили у важку фінансову ситуацію, – зауважив він. – Одній людині в особі п'ятого президента захотілося забрати у нас гроші, щоб тримати нас заручниками. Якщо мені не вдасться це довести в наших судах, я це доведу в інших судах. Нікому не дозволено когось грабувати", – заявив Суркіс.

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