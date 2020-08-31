Англійський суд направив Порошенку документи за позовом Суркіса

Високий суд Лондона передав колишньому Президенту України Петрові Порошенку документи за позовом бізнесмена Ігоря Суркіса та 6 британських компаній – Sofinam Investments LLP, Lumil Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP і Tamplemon Investments LLP.

Про це повідомило інтернет-видання Гордон, посилаючись на лондонський офіс глобальної юридичної фірми Reed Smith LLP, яка представляє інтереси позивачів.

У відповідь на запит редакції в компанії повідомили, що вона вже здобула дозвіл діяти на території України і суд надіслав Порошенку "відповідні документи".

"Суд дозволив нашим клієнтам вести справу поза юрисдикцією, в Україні, 11 червня 2020 року. Як ми розуміємо, відповідні документи англійський суд надіслав у липні 2020 року до відповідного органу в Україні для вручення Петрові Порошенку відповідно до Гаазької конвенції про вручення за кордоном судових і позасудових документів у цивільних або комерційних справах", – повідомили виданню у Reed Smith LLP.

Дані про позов опубліковано у відкритому доступі на сайті британського правосуддя. У ньому фігурує також ексголова Нацбанку України Валерія Гонтарева.

Скріншот: efile.cefile-app.com

Reed Smith LLP – глобальна юридична фірма зі штаб-квартирою в Піттсбурзі, штат Пенсільванія, її засновано 1877 року. У штаті – більше ніж 1500 юристів у 30 офісах по всій території США, Європи, Близького Сходу та Азії. Лондонський офіс компанії є найбільшим, у ньому працює понад 350 юристів.



Ігор Суркіс уже давав оцінку ситуації з Порошенком в інтерв'ю програмі "Мага" на телевізійному каналі 112 Україна.



"У сім'ї просто нахабно забрав гроші наш п'ятий президент. Я кажу, як воно є. Йому хотілося отримати "хотєлку" у вигляді телебачення. Ми потрапили у важку фінансову ситуацію, – зауважив він. – Одній людині в особі п'ятого президента захотілося забрати у нас гроші, щоб тримати нас заручниками. Якщо мені не вдасться це довести в наших судах, я це доведу в інших судах. Нікому не дозволено когось грабувати", – заявив Суркіс.

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