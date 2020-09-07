Борис Гребенщиков зустрівся з "Акваріумом" в Києві після 6 місяців карантину

Борис Гребенщиков і група "Акваріум" дали два концерти в Києві, де колись безкоштовно грали на Пейзажній алеї . Перед виступом в ексклюзивному інтерв'ю програмі "Ранок з Інтером" музикант розповів, як провів карантин, з якою цензурою йому тепер доводиться стикатися і якими принципами він готовий поступитися заради шанувальників.

Про це розповідає пресслужба телеканалу "Інтер".

У столиці України артист вперше за 6 місяців зустрівся зі своїми музикантами. Весь карантин Гребенщиков провів в Лондоні. Правда, без діла не сидів. За цей час записав на студії новий альбом і написав багато пісень. Деякі з них шанувальники могли чути в соцмережах. Під час карантину БГ вів на своїй сторінці рубрику "Подношения Интересному Времени", де викладав нові твори.

"Я спеціально поїхав до Лондона писати альбом і потрапив під локдаун, але весь цей час витратив з толком, - розповідає Борис Борисович. - Оскільки така ситуація, що ми розлучені з людьми, які нас слухають, я подумав: може бути, є сенс таким чином махати їм рукою і говорити, що все в порядку. Сорок тисяч людей дивляться кожну пісню на моїй сторінці. Ну, це дещо! ", - розповів артист.

Концерт Бориса Гребенщикова в Києві. Фото: пресслужба "Інтера"

Правда, БГ визнається, що публікує нові пісні в мережі тільки після ретельної цензури:

"Головний цензор - моя дружина, вона перша слухає пісню і перша безстрашно її критикує, ризикуючи викликати на себе страшні хмари. Але в більшості випадків вона виявляється права", - пояснив Гребенщиков.

До речі, заради того, щоб порадувати шанувальників, співак на час самоізоляції поступився принципами. Адже Борис Гребенщиков вчиться жити без гаджетів. Вважає, що через них - одні тривоги і хвилювання.

Концерт Бориса Гребенщикова і групи "Акваріум" в Києві. Фото: пресслужба "Інтера"

"Останнім часом я намагаюся відмовлятися від телефонів і живу з ними в різних кімнатах. Ось ховаю їх на тиждень кудись - і світ зовсім на грані війни", - зізнається співак.

Також легендарний співак зізнався, що до виступів в Києві завжди готується дуже ретельно, тому що полюбив це місто ще в 80-х і досі відчуває до нього особливі почуття. Цього разу серед учасників колективу були навіть запрошені музиканти.

"Хочеться, щоб музика "Акваріума" була на найвищому рівні, на якому вона може бути, - каже Борис Гребенщиков. - Тому, якщо є можливість знайти когось, хто робить це краще за всіх у світі, я йду до нього і кажу: а давай зіграємо це разом", - розповів БГ.

На концертах в Києві БГ порадував шанувальників безліччю прем'єр. А музиканти грали так злагоджено і з таким запалом, як ніби не було 6-місячної перерви у виступах. Звичайно ж, публіка довго не відпускала їх зі сцени. Та й сам артист з групою "Акваріум" з радістю виходили на біс. А після виступів в столиці вони вирушили в невеликий тур по Україні: також музиканти виступлять в Харкові, Дніпрі та Одесі.

Як повідомляли Українські Новини, представники груп "Бумбокс" і "Океан Ельзи" заявили, що не давали дозволу на використання своїх пісень під час концерту "Пісенна історія сучасної України" до Дня Незалежності, який відбувся в Києві 24 серпня.

Тим часом, в Офісі Президента продовжують заявляти, що законно використовували пісні українських виконавців під час музичної частини святкування Дня Незалежності на Софійській площі в Києві.

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