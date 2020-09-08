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08 вересня 2020, вівторок, 07:00 7 Документ
Кабмін 2020-09-08T08:30:02+03:00
Українські Новини
Надбавка як експерту з питань таємниць і відпускні. У Мін'юсті показали, скільки заробив Малюська в серпні

Надбавка як експерту з питань таємниць і відпускні. У Мін'юсті показали, скільки заробив Малюська в серпні

Валерия Драгомирова
зарплата чиновників, Міністр юстиції України, Денис Малюська, Зарплата міністрів
Денис Малюська. Фото: Facebook/Міністерство юстиції
Денис Малюська. Фото: Facebook/Міністерство юстиції

Заробітна плата міністра юстиції Дениса Малюськи за серпень становила 49,5 тис. гривень, його заступників - від 23,6 тис. до 121 тис. гривень, державного секретаря міністерства - 47,2 тис. гривень в той час, як Рада обмежила на час карантину заробітну плату чиновників, депутатів, прокурорів, суддів, керівництва і правління державних компаній та членів наглядових рад державних компаній до розмірів 10 мінімальних заробітних плат (47,2 тис. гривень).

Про це йдеться у відповіді Міністерства юстиції на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Малюсьці в серпні, становила 49 490 гривень.

При цьому посадовий оклад становив 52 279 гривень, надбавка як експерту з питань таємниць - 10 456 гривень, відпускні - 4 621 гривню.

Однак згідно з обмеженням за розміром зарплати чиновників законом "Про державний бюджет України на 2020 рік" від посадового окладу відраховано 17 866 гривень.

Матеріальна допомога на оздоровлення або вирішення соціально-побутових питань міністру не виплачувалася.

Після утримання податків і зборів він отримав 39 839 гривень.

Зарплата першого заступника міністра Євгена Горовиця в серпні становила 120 999 гривень (включно з відпускними та матеріальною допомогою на оздоровлення), заступників Олександра Банчука - 23 615 гривень, Віталія Василика - 47 230 гривень, Олени Висоцької - 93 161 гривню (включно з матеріальною допомогою на рішення соціально-побутових питань), Андрія Гайченка - 74 209 гривень (включно з відпускними), Валерії Коломієць - 47 230 гривень, Івана Ліщини - 47 230 гривень, Ольги Онищук - 47 230 гривень, Сергія Орлова - 47 230 гривень, держсекретарки Олени Богачової - 47 230 гривень.

Як повідомляли Українськi Новини, 4 березня Верховна Рада перепризначити Дениса Малюську на посаду міністра юстиції.

Тим часом, Малюська вважає себе занудою і ботаном

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