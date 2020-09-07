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07 вересня 2020, понеділок, 18:53 6
Президент 2020-09-07T20:15:02+03:00
Українські Новини
Українські моряки, яких захопили пірати біля берегів Нігерії, повернулися в Україну

Українські моряки, яких захопили пірати біля берегів Нігерії, повернулися в Україну

Кира Молчанова
українські моряки, Звільнення полонених, захоплення моряків
Українські моряки повернулися додому. Фото: Офіс Президента
Українські моряки повернулися додому. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський привітав повернення в Україну шість звільнених піратами моряків судна Curacao Trader, на який напали пірати 17 липня біля узбережжя Беніну. Пірати захопили 13 членів екіпажу, серед яких були українці.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби президента, передають Українські Новини.

"Наші моряки провели в полоні у піратів більше місяця, але нарешті повернулися в Україну і вже скоро зустрінуться зі своїми сім'ями. Хочу подякувати нашим дипломатів, Міністерство закордонних справ, які вели складні переговори зі звільнення бранців. Ми весь час тримали ситуацію під контролем. Українці мають знати, що для нашої держави важливий кожен громадянин", - зазначив президент.

Згідно з повідомленням, моряки судна Curacao Trader були звільнені з піратського полону 20 серпня.

Зеленський відзначив роботу МЗС, працівники якого весь час були на зв'язку і професійно супроводжували переговорний процес для звільнення українських моряків.

20 серпня моряки були звільнені з полону, а 24 серпня нігерійські військові передали звільнених громадян України представникам українського посольства в Нігерії.

Як повідомляли Українськi Новини, в травні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив про звільнення 7 українців, які були захоплені піратами в Гвінейській затоці .

Також  нігерійські пірати  взяли в полон 8 українських моряків  біля берегів Африки. 

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