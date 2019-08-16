Нігерійські пірати взяли в полон 8 українських моряків поблизу берегів Африки

Пірати захопили вантажне судно, в екіпажі якого були 8 українських моряків, біля берегів Африки.

Про це повідомляє мережа французьких громадських міжнародних телеканалів France 24, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, 9 китайців і 8 українців були викрадені 15 серпня, коли пірати в камерунських водах напали на два торгових судна.

ЗМІ повідомляють, що викрадачі, ймовірно, є нігерійськими піратами, сили безпеки Камеруну почали їх пошук.

У Гвінейській затоці, де сталося викрадення, поширені піратство, крадіжка нафти, браконьєрство, торгівля людьми і наркотиками.

У Малайзії голова Міжнародного морського бюро (IMB) Ноель Чунг підтвердив, що 17 моряків були захоплені з двох кораблів, які були атаковані протягом декількох годин, поки вони стояли на якорі біля порту Дуала.

Як повідомляли "Українські Новини", у вересні 2018 в водах Нігерії пірати викрали 12 моряків, один з них українець. Пізніше в Нігерії з піратського полону звільнили українського моряка.

Тим часом Московський міський суд розгляне апеляційні скарги захисту 24 військовополонених українських моряків на постанову Лефортівського районного суду Москви про продовження терміну утримання під вартою 16 і 21 серпня.