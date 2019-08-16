Нігерійські пірати взяли в полон 8 українських моряків поблизу берегів Африки

Пірати захопили вантажне судно, в екіпажі якого були 8 українських моряків, біля берегів Африки.\r\nПро це повідомляє мережа французьких громадських міжнародних телеканалів France 24, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з повідомленням, 9 китайців і 8 українців були викрадені 15 серпня, коли пірати в камерунських водах напали на два торгових судна.\r\nЗМІ повідомляють, що викрадачі, ймовірно, є нігерійськими піратами, сили безпеки Камеруну почали їх пошук.\r\nУ Гвінейській затоці, де сталося викрадення, поширені піратство, крадіжка нафти, браконьєрство, торгівля людьми і наркотиками.\r\nУ Малайзії голова Міжнародного морського бюро (IMB) Ноель Чунг підтвердив, що 17 моряків були захоплені з двох кораблів, які були атаковані протягом декількох годин, поки вони стояли на якорі біля порту Дуала.\r\nЯк повідомляли "Українські Новини", у вересні 2018 в водах Нігерії пірати викрали 12 моряків, один з них українець. Пізніше в Нігерії з піратського полону звільнили українського моряка.\r\nТим часом Московський міський суд розгляне апеляційні скарги захисту 24 військовополонених українських моряків на постанову Лефортівського районного суду Москви про продовження терміну утримання під вартою 16 і 21 серпня.