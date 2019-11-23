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23 листопада 2019, субота, 22:56 4
Зовнішня політика 2019-11-23T22:58:06+02:00
Українські Новини
Держдеп США пов'язав Голодомор і агресію РФ

Держдеп США пов'язав Голодомор і агресію РФ

Голодомор, Агресія РФ, Держдеп США, День пам'яті жертв Голодомору
Голодомор
Голодомор

Держдеп США у своїй заяві з вшанування жертв Голодомору в Україні пов'язав дії радянського режиму проти українців з сучасної агресією РФ. Про це йдеться у відеозверненні спікера Державного департаменту Морган Ортагус, яке розповсюдило посольство США в Києві, повідомляє "Європейська правда".

"В цьому листопаді ми шануємо і згадуємо мільйони українців, які загинули 86 років тому під час Голодомору, жахливого голоду, створеного варварською політикою сталінського режиму", - заявила Ортагус.

Вона зазначила, що шляхом навмисного захоплення української землі і врожаю та примусової колективізації Радянський союз викликав масовий голод, загибель і надзвичайні людські страждання.

"Хоча ця жахлива трагедія була однією з найбільш жорстоких подій ХХ століття, Радянському союзу не вдалося зламати дух українського народу", - підкреслила прес-секретар Державного департаменту США.

Згадуючи про кампанії СРСР проти українців, вона підкреслила, що Москва і зараз не залишає спроб руйнувати прагнення українського народу, однак, на думку Вашингтона, вони не будуть мати успіху.

"Тепер Україна знову піддалася нападу. Окупація Криму Росією і її поточна агресія на сході України призвели до близько 13 тисяч загиблих. Навіть зараз Москва намагається маніпулювати і знищувати прагнення народу України. Але у своїй підступній кампанії Росія недооцінює стійкість українців і їх прагнення до кращого майбутнього. Ця кампанія приречена на провал", - заявила Ортагус.


Вона підкреслила, що США підтверджують свою підтримку Україні.

Як повідомляли Українські Новини, Україна вшанувала хвилиною мовчання пам'ять жертв Голодомору.

Також Президент Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою вшанували пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років.

Крім того, Львівська міська рада вирішила виплатити по 2 тис. гривень всім місцевим жителям, які пережили Голодомор 1932-1933 років на території України.

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