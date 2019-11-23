Держдеп США пов'язав Голодомор і агресію РФ

Держдеп США у своїй заяві з вшанування жертв Голодомору в Україні пов'язав дії радянського режиму проти українців з сучасної агресією РФ. Про це йдеться у відеозверненні спікера Державного департаменту Морган Ортагус, яке розповсюдило посольство США в Києві, повідомляє "Європейська правда".

"В цьому листопаді ми шануємо і згадуємо мільйони українців, які загинули 86 років тому під час Голодомору, жахливого голоду, створеного варварською політикою сталінського режиму", - заявила Ортагус.

Вона зазначила, що шляхом навмисного захоплення української землі і врожаю та примусової колективізації Радянський союз викликав масовий голод, загибель і надзвичайні людські страждання.

"Хоча ця жахлива трагедія була однією з найбільш жорстоких подій ХХ століття, Радянському союзу не вдалося зламати дух українського народу", - підкреслила прес-секретар Державного департаменту США.

Згадуючи про кампанії СРСР проти українців, вона підкреслила, що Москва і зараз не залишає спроб руйнувати прагнення українського народу, однак, на думку Вашингтона, вони не будуть мати успіху.

"Тепер Україна знову піддалася нападу. Окупація Криму Росією і її поточна агресія на сході України призвели до близько 13 тисяч загиблих. Навіть зараз Москва намагається маніпулювати і знищувати прагнення народу України. Але у своїй підступній кампанії Росія недооцінює стійкість українців і їх прагнення до кращого майбутнього. Ця кампанія приречена на провал", - заявила Ортагус.



Вона підкреслила, що США підтверджують свою підтримку Україні.

.@StateDeptSpox: Ми вшановуємо пам'ять мільйонів українців, які загинули вісімдесят шість років тому під час Голодомору. Ми разом з усім світом пам’ятаємо про невинні жертви часів Голодомору, і запевняємо у своїй підтримці демократичної, заможної та суверенної України. pic.twitter.com/tN2b8p9IWM — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 23, 2019

Як повідомляли Українські Новини, Україна вшанувала хвилиною мовчання пам'ять жертв Голодомору.



Також Президент Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою вшанували пам'ять жертв Голодомору 1932-1933 років.



Крім того, Львівська міська рада вирішила виплатити по 2 тис. гривень всім місцевим жителям, які пережили Голодомор 1932-1933 років на території України.