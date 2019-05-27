Німецька петиція з вимогою визнати Голодомор геноцидом українців зібрала потрібну кількість підписів

Онлайн-петиція на сайті німецького Бундестагу, яка пропонує депутатам визнати геноцидом Голодомор 1932-1933 років, набрала мінімально необхідну кількість голосів і її підтримка продовжує зростати, повідомляє Європейська правда з посиланням на дані Бундестагу.

О 23:10 26 травня лічильник тих, хто залишив свої дані на підтримку петиції, перевищив необхідний мінімум у 50 тисяч голосів.

Наразі петиція зібрала майже 55 тисяч підписів.

Це означає, що петиція має бути розглянута парламентом і, не виключено, Бундестаг поставить на розгляд питання про визнання геноциду українського народу.

Збір підписів триватиме і 27 травня, тож наразі лишається можливість збільшити кількість голосів на її підтримку. Петицію мають право підтримувати також громадяни України.

Як повідомляли Українські Новини, Луїзіана визнала Голодомор геноцидом українського народу. Також Палата представників Конгресу США визнала голодомор 32-33 років геноцидом українського народу.

Раніше західні лідери вшанували пам'ять жертв Голодомору в Україні.