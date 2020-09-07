На дорогах України буде введено цілодобовий ваговий контроль вантажівок. Кабмін прийняв проєкт

Кабінет Міністрів прийняв проєкт розпорядження "Про заходи щодо недопущення руйнування автомобільних доріг", яким передбачено проведення цілодобового габаритно-вагового контролю після того, як п резидент Володимир Зеленський доручив правоохоронцям почати кампанію з протидії порушенням габаритно-вагових норм на дорогах .

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook написав представник Кабміну у Верховній Раді Василь Мокан, передають Українські Новини.

Він повідомив, що тепер на дорогах України буде введено цілодобовий габаритно-ваговий контроль транспортних засобів співробітниками "Укртрансбезопасності" разом з Нацполіцією, СБУ, Фіскальною службою, "Укравтодором" і місцевими органами виконавчої влади.

Крім того, передбачено закупівлю відповідного обладнання і ремонт місць здійснення габаритно-вагового контролю, які вже є в наявності.

Як повідомляли Українські Новини, в липні за добу водіям вантажівок нарахували € 26,5 тис. плати за перевантаження.

Раніше інспектори за день перевірили 5,4 тис. вантажівок і нарахували € 12,7 тис. плати за перевантаження.



Крім того, Володимир Зеленський назвав засранцями водіїв фур і похвалився, як увійшов в їх закритий чат.

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